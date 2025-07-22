На страницы умерших музыкантов в Spotify загружают песни, сгенерированные ИИ

На Spotify стали появляться песни, сгенерированные искусственным интеллектом и размещенные от имени умерших артистов. Об этом сообщает издание 404 Media.
Треки публикуются без разрешения правообладателей. Издание подчеркивает, что ситуация вскрылась, когда на странице кантри-музыканта Блейза Фоули, убитого в 1989 году, внезапно появился новый сингл под названием «Together».
Трек соответствовал стилю исполнителя и сопровождался обложкой, созданной искусственным интеллектом. На ней изображен мужчина, совершенно не похожий на музыканта. Представитель лейбла Lost Art Records и куратор каталога Фоули Крейг Макдональд заявил, что песня была загружена без разрешения:
«Это точно не Блейз. Даже близко не его стиль. Это просто какой‑то ИИ-шлак. Это вредит его наследию, и Spotify должен был бы иметь инструменты, чтобы предотвратить такое. У них есть ресурсы, чтобы остановить эту практику, если будет желание», — заявил он.
Позже Spotify удалил песню, сославшись на нарушение политики контента. Журналисты 404 Media выяснили, что за публикацией «Together» стоит компания Syntax Error, загрузившая ИИ-композиции на страницы других артистов. Среди них — культовый кантри-исполнитель Гай Кларк (умер в 2016 году), от имени которого был размещен трек «Happened To You».