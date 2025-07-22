На страницы умерших музыкантов в Spotify загружают песни, сгенерированные ИИ

«Это точно не Блейз. Даже близко не его стиль. Это просто какой‑то ИИ-шлак. Это вредит его наследию, и Spotify должен был бы иметь инструменты, чтобы предотвратить такое. У них есть ресурсы, чтобы остановить эту практику, если будет желание», — заявил он.