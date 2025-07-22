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Ирвин Уэлш хотел бы переснять «На игле» в виде сериала с новыми актерами

Фото: Miramax

Автор культового романа «На игле» Ирвин Уэлш рассказал в интервью Radio Times, что хотел бы полностью переснять историю с новыми актерами, начиная с приквела «Skagboys».

Писатель в шутку признался, что мог бы сам сыграть всех героев: «В каждом персонаже есть часть меня — даже в психах. Я бы справился с Бегби, с Рентоном, с Уильямсоном и особенно с неудачником Мерфи».

На этой неделе выйдет новый роман Уэлша «Men in Love». Он расскажет о том, как Рентон, Мерфи, Уильямсон и Бегби пытаются отказаться от наркотиков и найти свою любовь. События происходят в конце 1980-х — между угасанием панк-сцены и началом эры acid house.

«Я сам тогда думал, что пора остепениться. А потом пришла acid house сцена и все изменила», — сказал Уэлш. К выходу книги писатель приурочил свой дебютный музыкальный диско-альбом.

Уэлш опубликовал культовый роман «На игле» в 1993 году, а позже его экранизировал режиссер Дэнни Бойл. В центре сюжета — жизнь наркоманов-героинщиков и их друзей, живущих в Эдинбурге. Главные роли сыграли Юэн Бремнер, Роберт Карлайл, Юэн МакГрегор, Джонни Ли Миллер и Келли МакДональд. В 2017 году вышел сиквел, в котором актеры воссоединились.

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