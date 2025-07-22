Уличное шоу итальянцев и турецкая «Война и мир»: Москве пройдет фестиваль искусств «Вдохновение»

С 23 по 27 июля на ВДНХ пройдет VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение». В этом году он соберет творческие коллективы из России и 10 зарубежных стран, включая Китай, Италию, Индию, Иран, Турцию, Египет и другие.
В программе запланировано более 25 мероприятий в 17 жанрах: от музыкальных и театральных постановок до аудиопроектов, инсталляций и балетных спектаклей. Все события будут проходить на территории всей ВДНХ: в Зеленом театре, павильонах, на Центральной аллее и у фонтанов.
Среди международных проектов — музыкальный спектакль из Китая «Цветок персика», иранская «Сказка о вороне», пластическая драма из Индии «Танец переплетений», уличное шоу итальянцев «Cubo» и постановка «Война и мир. Глава I» от турецкого коллектива, а также армянский спектакль «Э», который соединит кукольный театр и хореографию.
В российской программе представлены пластический спектакль «Морфий» по Булгакову, постановка «Мрамор» о связи античности и современности, драма «Вакханки» и чеховские «Три сестры». В музыкальном блоке — концерты пианиста Александра Гиндина, опера «Viva Belcanto» и симфоническое шоу «Поэзия русского вальса».
Внимание также будет уделено современной хореографии. В проекте «Ночь одноактных балетов» примут участие танцевальные школы России, Кубы и Египта. Еще состоится театральная лаборатория, во время которой будет создан спектакль на пересечении древнегреческого мифа и русской сказки под руководством Менелаоса Каранцаса. На фестивале галерея «ГРАУНД Солянка» под кураторством Кати Бочавар также представит инсталляции, исследующие взаимодействие города и природы.
Кураторами фестиваля стали режиссер Евгений Писарев (театр), телеведущая Сати Спивакова (музыка), хореограф Егор Дружинин (танец) и художница Катя Бочавар (инсталляции).