Уличное шоу итальянцев и турецкая «Война и мир»: Москве пройдет фестиваль искусств «Вдохновение»

В программе запланировано более 25 мероприятий в 17 жанрах: от музыкальных и театральных постановок до аудиопроектов, инсталляций и балетных спектаклей. Все события будут проходить на территории всей ВДНХ: в Зеленом театре, павильонах, на Центральной аллее и у фонтанов.