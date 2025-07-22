Госдума приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Новые ограничения также распространяются на владельцев социальных сетей. Они должны будут вести мониторинг и блокировать материалы в течение суток по требованию Роскомнадзора, если Минкульт отозвал прокатное удостоверение либо признал контент несоответствующим ценностям.