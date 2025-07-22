Госдума приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам, которые, по мнению властей, дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности.
Поправки внесены в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Согласно изменениям, Минкульт получит полномочия вносить корректировки в уже выданные прокатные удостоверения «в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей».
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Новые ограничения также распространяются на владельцев социальных сетей. Они должны будут вести мониторинг и блокировать материалы в течение суток по требованию Роскомнадзора, если Минкульт отозвал прокатное удостоверение либо признал контент несоответствующим ценностям.
Первое чтение законопроекта прошло 24 июня. Среди его инициаторов — председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»), депутаты Дмитрий Певцов («Новые люди»), Ольга Казакова и Антон Горелкин (оба — «Единая Россия»), а также сенатор Андрей Клишас («Единая Россия»).