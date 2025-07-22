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В сети появилась видеоигра, навеянная вирусной парой с концерта Coldplay

Музыкант и ютуб-креатор Джонатан Манн создал игру, навеянную вирусным роликом с концерта Coldplay, где «камера поцелуев» запечатлела, как женатый гендиректор ИТ-компании изменяет жене со своей коллегой.

В Coldplay Canoodlers игроки должны взять на себя роль оператора камеры для поцелуев. Им нужно просматривать толпу на стадионе и искать ту самую влюбленную пару. Все это сопровождается 16-битной переработкой мегахита Coldplay «Viva la Vida».

Во время концерта Coldplay в Бостоне на экране «камеры поцелуев» появились Энди Байрон и Кристин Кэбот, в объятиях друг друга. CEO Astronomer мгновенно отпрянул от подчиненной и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».

Байрон занимает пост CEO Astronomer с июля 2023 года. Он женат на Меган Керриган Байрон, и у пары двое детей. После скандала супруга Байрона убрала его фамилию из своих соцсетей, а потом и вовсе удалила аккаунт.

В итоге Байрон подал в отставку с поста гендиректора Astronomer. Astronomer начнет поиск нового генерального директора. Сооснователь и директор по продукту Пит ДеДжой будет временно исполнять обязанности CEO. Об отставке директора по персоналу Astronomer Кристин Кэбот, с которой обнимался Байрон, не сообщается.

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