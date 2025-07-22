В сети появилась видеоигра, навеянная вирусной парой с концерта Coldplay

Во время концерта Coldplay в Бостоне на экране «камеры поцелуев» появились Энди Байрон и Кристин Кэбот, в объятиях друг друга. CEO Astronomer мгновенно отпрянул от подчиненной и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».