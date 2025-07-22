4-дневная рабочая неделя выгодна и работникам, и бизнесу, показал эксперимент

Ученые из международной организации «4 Day Week Global» выяснили, что переход на 4-дневную рабочую неделю без сокращения зарплат выгоден и работникам, и бизнесу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior, основные тезисы статьи пересказал Popular Science.
Исследователи установили, что 4-дневная рабочая неделя значительно снижает уровень стресса и повышает продуктивность сотрудников. Одновременно с этим повышается выручка компании.
Новый график работы подтвердил эффективность уже после первого этапа исследования, в котором приняли участие 33 компании. Ни одна из организаций-участниц не заявила, что выступает против продолжения работы 4 дня в неделю.
«Самое удивительное — отсутствие сюрпризов. В академических исследованиях так почти не бывает: обычно часть гипотез подтверждается, оставшиеся — отвергаются. Но в этом проекте все прошло так, как мы предполагали», — прокомментировал результаты Вэнь Фань, социолог из Бостонского колледжа.
В основном этапе эксперимента приняли участие 2896 работников из 141 компаний в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США. В течение 6 месяцев сотрудники работали 32 часа в неделю вместо 40. Чтобы уместить ту же нагрузку, но уже в 4 дня вместо 5, в компаниях отменили ненужные встречи. Взамен работники полагались на звонки и мессенджеры.
Третий выходной сотрудники часто тратили на медицинские приемы, которые ранее пытались вместить более загруженные 40-часовые недели. У работников стало больше времени для хобби и отдыха — так что улучшилось их психологическое и физическое состояние.
«Сохранить высококвалифицированных специалистов (например, в здравоохранении, образовании), не дав им выгореть, — это уже огромное достижение», — говорит Джультет Шор, социолог и член научного совета «4 Day Week Global».