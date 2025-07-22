4-дневная рабочая неделя выгодна и работникам, и бизнесу, показал эксперимент

«Самое удивительное — отсутствие сюрпризов. В академических исследованиях так почти не бывает: обычно часть гипотез подтверждается, оставшиеся — отвергаются. Но в этом проекте все прошло так, как мы предполагали», — прокомментировал результаты Вэнь Фань, социолог из Бостонского колледжа.