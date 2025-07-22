Ли Бен Хон из «Игры в кальмара» стал убийцей в тизере «Так получилось»

CJ ENM Movie представил тизер триллера Пак Чхан Ука «Так получилось». Премьера состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Старт кинотеатрального проката тоже ожидается в сентябре.
Главный герой Ман Су — мужчина средних лет, уволенный после 25 лет работы в одной компании. Спустя полтора года безрезультатных поисков работы он решает устранить конкурентов, убивая тех, кто тоже проходит собеседования.
Фильм основан на романе американского писателя Дональда Уэстлейка «Топор», автор был вдохновлен историями друзей, пострадавших от массовых увольнений. Уэстлейк также проводил параллели с опытом своих родителей, оставшихся без работы во время Великой депрессии.
Первая киноадаптация «Топора» — фильм «Гильотина» греческо-французского режиссера Коста-Гавраса, вышедший в прокат в 2005 году, — получила «Сезар» в номинациях «Лучший актер» и «Лучший адаптированный сценарий».
Пак Чхан Ук анонсировал проект еще в 2005 году на Международном кинофестивале в Пусане, но подробности появились лишь в августе 2024 года. В 2019-м режиссер поделился, что хотел бы «сделать этот фильм своим шедевром».
Главную роль исполнил Ли Бен Хон, прославившийся на весь мир как ведущий из сериала «Игра в кальмара». Права на дистрибуцию приобрел Mubi. Это не первое их сотрудничество с Пак Чхан Уком: распространением его последнего фильма «Решение уйти» также занимался Mubi. В США релизом «Так получилось» займется Neon.