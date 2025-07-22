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Ли Бен Хон из «Игры в кальмара» стал убийцей в тизере «Так получилось»

Фото: CJ ENM Movie/YouTube

CJ ENM Movie представил тизер триллера Пак Чхан Ука «Так получилось». Премьера состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Старт кинотеатрального проката тоже ожидается в сентябре.

Главный герой Ман Су — мужчина средних лет, уволенный после 25 лет работы в одной компании. Спустя полтора года безрезультатных поисков работы он решает устранить конкурентов, убивая тех, кто тоже проходит собеседования.

Видео: CJ ENM Movie/YouTube

Фильм основан на романе американского писателя Дональда Уэстлейка «Топор», автор был вдохновлен историями друзей, пострадавших от массовых увольнений. Уэстлейк также проводил параллели с опытом своих родителей, оставшихся без работы во время Великой депрессии.

Первая киноадаптация «Топора» — фильм «Гильотина» греческо-французского режиссера Коста-Гавраса, вышедший в прокат в 2005 году, — получила «Сезар» в номинациях «Лучший актер» и «Лучший адаптированный сценарий».

Пак Чхан Ук анонсировал проект еще в 2005 году на Международном кинофестивале в Пусане, но подробности появились лишь в августе 2024 года. В 2019-м режиссер поделился, что хотел бы «сделать этот фильм своим шедевром».

Главную роль исполнил Ли Бен Хон, прославившийся на весь мир как ведущий из сериала «Игра в кальмара». Права на дистрибуцию приобрел Mubi. Это не первое их сотрудничество с Пак Чхан Уком: распространением его последнего фильма «Решение уйти» также занимался Mubi. В США релизом «Так получилось» займется Neon.

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