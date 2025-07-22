Marvel представила самое большое в мире ведро для попкорна ― в виде Галактуса

Ведро для попкорна в виде суперзлодея Marvel Галактуса признали самым крупным из когда‑либо продававшихся в кинотеатрах. Соответствующая запись появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Галактус ― главный антагонист фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Ведро имеет высоту 44,5 сантиметра, ширину 51 сантиметр и объем 9 литров.
У ведра блестящая металлическая отделка и светящиеся LED-глаза Галактуса. Над дизайном Marvel работали вместе с Golden Link и Ping Solutions. Продукт выпущен очень ограниченным тиражом.
В Marvel прокомментировали: «Я возвещаю его начало. Я возвещаю ваш конец. Я возвещаю ̶Г̶а̶л̶а̶к̶т̶у̶с̶а̶ рекордсмена Книги рекордов Гиннесса в категории „Самый большой контейнер для попкорна, продаваемый в кинотеатрах“».
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в зарубежный прокат 24 июля 2025 года. Фильм откроет шестую фазу кинематографической вселенной Marvel. В главных ролях ― Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бахрах, Джулия Гарнер и Ральф Айнесон. Здесь можно посмотреть финальный трейлер картины.