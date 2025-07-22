«Кремлевского волшебника» покажут на Венецианском фестивале. Посмотрите на новый кадр из фильма

Лента была включена в конкурсную программу фестиваля. Вместе с этой новостью в сети появился новый кадр из «Кремлевского волшебника». На нем изображен Пол Дано в роли политтехнолога Вадима Баранова. Считается, что прототипом героя является Владислав Сурков.