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«Кремлевского волшебника» покажут на Венецианском фестивале. Посмотрите на новый кадр из фильма

Фото: Curiosa Films

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» состоится на Венецианском фестивале. Он пройдет с 27 августа по 9 сентября.

Лента была включена в конкурсную программу фестиваля. Вместе с этой новостью в сети появился новый кадр из «Кремлевского волшебника». На нем изображен Пол Дано в роли политтехнолога Вадима Баранова. Считается, что прототипом героя является Владислав Сурков.

Политический триллер Оливье Ассайяса («Персональный покупатель») основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Его события будут развиваться в России 90-х.

В центре сюжета — молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Владимира Путина. В книге также появляются многие реальные личности из окружения Путина, в том числе Евгений Пригожин.

Российского президента сыграл Джуд Лоу. Помимо звезды «Талантливого мистера Рипли» и «Шерлока Холмса» в картине появятся Алисия Викандер («Из машины»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Том Стерридж («Рок-волна»).

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