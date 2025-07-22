«Кремлевского волшебника» покажут на Венецианском фестивале. Посмотрите на новый кадр из фильма

Премьера фильма «Кремлевский волшебник» состоится на Венецианском фестивале. Он пройдет с 27 августа по 9 сентября.
Лента была включена в конкурсную программу фестиваля. Вместе с этой новостью в сети появился новый кадр из «Кремлевского волшебника». На нем изображен Пол Дано в роли политтехнолога Вадима Баранова. Считается, что прототипом героя является Владислав Сурков.
Политический триллер Оливье Ассайяса («Персональный покупатель») основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Его события будут развиваться в России 90-х.
В центре сюжета — молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Владимира Путина. В книге также появляются многие реальные личности из окружения Путина, в том числе Евгений Пригожин.
Российского президента сыграл Джуд Лоу. Помимо звезды «Талантливого мистера Рипли» и «Шерлока Холмса» в картине появятся Алисия Викандер («Из машины»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Том Стерридж («Рок-волна»).