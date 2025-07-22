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Тринадцатый сезон «Футурамы» выйдет полностью 15 сентября

Фото: Hulu

Тринадцатый сезон «Футурамы» выйдет полностью 15 сентября. Таким образом Hulu решил изменить подход к выпуску проектов, отказавшись от схемы «одна серия в неделю».

Всего выйдут 10 эпизодов мультсериала. Синопсис гласит: «Бендер выходит из‑под контроля, вулкан на грани извержения, Фрай сталкивается с соперником в борьбе за Лилу, а Зойдберг… поднимается на небеса».

В проект вернулись все главные голоса: Джон ДиМаджо, Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Дэвид Херман.

О возвращении сериала на экраны стало известно в феврале 2022 года. «Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазую мутантку Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.

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