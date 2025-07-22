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Создатели «Южного Парка» заключили крупнейшую сделку на 1,5 млрд долларов с Paramount+

Фото: South Park Studios

Создатели сериала «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун подписали пятилетнее соглашение с Paramount+ на 1,5 млрд долларов. Стриминг получил права на трансляцию шоу, а также выпуск новых серий.

Таким образом, «Южный Парк» впервые будет выходить на Paramount+. Ранее права на мультсериал принадлежали HBO Max, но срок действия контракта истек.

Договор был заключен после недавнего напряженного противостояния между Паркером и Стоуном и Paramount. Ранее они обсуждали контракт на 3 млрд долларов на 10 лет, но будущий владелец Paramount — Skydance — отказался от этих условий.

Пока все это происходило, премьера 27-го сезона «Южного Парка» была отложена на две недели, до 23 июля. В ответ официальный аккаунт «Южного Парка» в XKCD опубликовал заявление Паркера и Стоуна: «Это слияние — полный отстой, и оно портит „Южный Парк“».

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