Больше половины россиян 18–24 лет регулярно занимаются бегом

35% россиян регулярно занимаются бегом, и почти четверть (24%) пока не занимаются этим видом спорта, но хотели бы начать. Это узнали аналитики «Авито», проведя опрос среди 10 тыс. жителей России. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».