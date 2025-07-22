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Больше половины россиян 18–24 лет регулярно занимаются бегом

Фото: Miguel A Amutio/Unsplash

35% россиян регулярно занимаются бегом, и почти четверть (24%) пока не занимаются этим видом спорта, но хотели бы начать. Это узнали аналитики «Авито», проведя опрос среди 10 тыс. жителей России. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Больше всего бегунов среди молодежи: 54% россиян 18–24 лет регулярно бегают. Мужчины бегают активнее (40%), чем женщины (32%).

Главный мотиватор к занятию бегом — физическое здоровье, об этом рассказали 75% респондентов. Более трети (35%) сообщили, что бег помогает им справиться со стрессом. Чаще об улучшении ментального состояния из‑за бега говорили женщины (40%), чем мужчины (31%).

Среди тех, кто бегает, половина хотя бы раз участвовала в соревнованиях, например марафонах. Заядлыми участниками таких мероприятий оказались миллениалы, 35% бегунов 25–34 лет неоднократно участвовали в соревнованиях.

При покупке одежды и обуви для бега россияне ориентируются на зарубежные бренды: Nike, Adidas, Reebok и другие. Их предпочитают 44% респондентов. 20% опрошенных покупают вещи российских спортивных марок, например Demix.

Ранее исследование рабочих привычек россиян показало, что 77% работающего населения сталкивается с переработками, из них почти половина — регулярно. Особенно часто для сверхурочной работы задерживаются те, кто чувствует необходимость доказать свою полезность. 61% работников признались, что им приходится доказывать свою эффективность.

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