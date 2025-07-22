Россиян начнут штрафовать за поиск экстремистского контента

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что штрафы будут выписывать только за доступ к материалам из списка экстремистских. При этом пользователь должен знать, что материал заблокирован, и иметь умысел на его поиск, утверждает министр. В противном случае, по его словам, наказания не последует, даже если человев использует VPN. За доступ к соцсетям, признанным экстремистскими, наказывать тоже не будут, добавил Шадаев.