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Россиян начнут штрафовать за поиск экстремистского контента

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. За проголосовали 306 депутатов, против ― 67, воздержались ― 22, сообщает РБК.

За «умышленный поиск экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN, россиянам будет грозить административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Законопроект также вводит штрафы за рекламу VPN сервисов: для граждан — от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, для компаний — от 200 тыс. до 500 тыс.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что штрафы будут выписывать только за доступ к материалам из списка экстремистских. При этом пользователь должен знать, что материал заблокирован, и иметь умысел на его поиск, утверждает министр. В противном случае, по его словам, наказания не последует, даже если человев использует VPN. За доступ к соцсетям, признанным экстремистскими, наказывать тоже не будут, добавил Шадаев.

Министр обосновал необходимость принятия закопроекта тем, что это позволит пока не блокировать большие западные платформы, включая Google и WhatsApp, но при этом не допустить распространение экстремистских материалов. «В настоящее время таких запросов к зарубежным платформам, больше 20 тыс., когда, соответственно, операторы этих платформ отказываются удалить доступ к экстремистским материалам», — сказал он.

В списке экстремистских материалов, который ведет Минюст, сейчас 5473 позиции. Среди них песни, книги, видео, сайты, информационные материалы, изображения и так далее. К примеру, экстремистскими признана книга Адольфа Гитлера «Майн Кампф», песни «Последний звонок» Оксимирона*, «Нищих убивай» панк-группы «Порнофильмы», «Колумбайн» Славы КПСС и Замая, альбом «Музыка белых» группы Order.

Поправку внесли 14 июня ко второму чтению законопроекта по совсем другой теме — об «усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Авторы законопроекта — единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев из «Справедливой России».

С критикой законопроекта выступпала партия «Новые люди», главред RT Маргарита Симоньян и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Мизулина жаловалась, что в случае принятия закона, под запретом окажется 30% деятельности ее организации. По словам директора ЛБИ, они не смогут передавать МВД данные о сообществах, признанных экстремистскими, включая АУЕ, ЛГБТ и радикальные религиозные группировки.

Новость дополняется.

*Мирон Федоров (Оксимирон) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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