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Никита Ефремов отправляется в Узбекистан в тизере «Крутой перемены-2»

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» представил тизер сериала Карена Оганесяна «Крутая перемена-2». Новые серии появятся в онлайн-кинотеатре осенью 2025 года.

В центре сюжета вновь школьный учитель с авантюрными наклонностями Андрей Ларионов в исполнении Никиты Ефремова. В первом сезоне Ларионов от безысходности и из‑за неудач в бизнесе возвращается в школу. Благодаря этому он осознает свое истинное предназначение и возвращает уважение отца.

В продолжении сериала герой отправится в Узбекистан, где будет знакомить местных учителей с российской программой образования и вести уроки русского и литературы у школьников.

Видео: «Кинопоиск»

«Это история про то, что в Узбекистане открывается новая школа — русско-узбекская, где все учителя должны знать русский язык. Моего героя отправляют туда проверять их профессиональную пригодность, и он сталкивается не только с юмористическими моментами, но и некоторыми особенностями Востока. Поскольку, как мы знаем, Восток — дело тонкое, то привычные методы там не работают, или работают с точностью до наоборот, так что герою моему придется потрудиться. Но главное — это сюжет про дружбу народов, несмотря на все ментальные различия», ― отметил Никита Ефремов.

К касту присоединился Иван Добронравов, который сыграл директора строящейся в Узбекистане школы. Оганесян, как и в первом сезоне, выступает в качестве режиссера-постановщика и шоураннера сериала.

Первый сезон «Крутой перемены» вышел в сентябре 2023 года. За несколько месяцев он набрал более 20 млн просмотров и завоевал Национальную премию интернет-контента. На «Кинопоиске» у сериала 7,7 баллов.

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