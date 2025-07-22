Pepsi представила колу с пребиотиками. В ней всего 30 калорий и нет подсластителей

«От культовой синей банки до популярной Pepsi Zero Sugar наш портфель всегда адаптировался к предпочтениям потребителей, — говорит Рам Кришнан, генеральный директор PepsiCo Beverages в США. Pepsi Prebiotic Cola — это следующий шаг вперед: мы даем потребителям выбор и функциональные ингредиенты, не жертвуя культовым вкусом Pepsi, которым мы славимся».