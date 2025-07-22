Pepsi представила колу с пребиотиками. В ней всего 30 калорий и нет подсластителей

Pepsi представила Prebiotic Cola — полезную версию классического напитка. Это первое значительное изменение в рецептуре классической Pepsi за 20 лет. О новинке PepsiCo рассказали на официальном сайте компании.
В каждой банке обновленной пепси содержится 3 грамма пребиотиков, улучшающих пищеварение. Понизилась калорийность напитка: теперь в нем всего 30 калорий, при этом нет искусственных подсластителей, только тростниковый сахар.
«От культовой синей банки до популярной Pepsi Zero Sugar наш портфель всегда адаптировался к предпочтениям потребителей, — говорит Рам Кришнан, генеральный директор PepsiCo Beverages в США. Pepsi Prebiotic Cola — это следующий шаг вперед: мы даем потребителям выбор и функциональные ингредиенты, не жертвуя культовым вкусом Pepsi, которым мы славимся».
Газировка начнет продаваться осенью 2025 года наборами по восемь банок. В начале 2026 года продукт полноценно появится в розничных магазинах. Напиток будет доступен не только в классической версии, но и со вкусом «вишня-ваниль».
Помимо продуктов Pepsi-Cola корпорация PepsiCo включает в себя Lay’s, Doritos, Cheetos, Mountain Dew, SodaStream и другие бренды. В 2024 году выручка компании составила 92 млрд долларов США. Продукты PepsiCo доступны в более 200 стран мира.