Бывшие сотрудницы Paramount подали на студию в суд из‑за сексуализированного насилия

Две бывшие работницы Paramount Pictures обвинили Патрика Смита, ранее вице-президента студии по печатному производству, в харассменте и сексуализированном насилии. Женщины подали иск к компании, требуя компенсации. О поданных в высший суд Калифорнии жалобах сообщил Variety.
Обе истицы работали под руководством Смита в 2016–2022 и 2017–2019 годах. Согласно судебным искам, начальник присылал им сообщения с оценками их внешности и предложениями секса, требовал показывать ему наряды перед деловыми встречами. В соцсетях одной из женщин Смит оставлял комментарии с сексуальным подтекстом и отправлял ей видео с позами, добавляя, что ей «стоит их попробовать».
Вторая сотрудница сообщила, что Смит принуждал ее к сексу и обещал продвинуть по карьерной лестнице. Он уводил ее под предлогом обеденного перерыва в машину или уединенные места, где трогал, целовал и совершал другие действия без согласия. После инцидентов мужчина извинялся, признавая, что «дал эмоциям взять верх», и говорил о необходимости терапии.
Смит покинул компанию в начале года после внутреннего расследования. «Насколько нам известно, Paramount позволила Патрику Смиту самостоятельно уйти, а не уволила его, после того как его попросили не появляться в офисе на время расследования, — сказал адвокат одной из женщин. — Мы считаем, что разрешение уйти по собственному желанию оставило его трудовую репутацию безупречной и позволило ему получить все причитающиеся пенсионные выплаты или льготы».
Юрист добавил, что, по словам других сотрудников Paramount, после отставки Смита компания вручила ему пакет с множеством подарков с премьеры «Миссия невыполнима» и благодарственной запиской «за отличную службу компании».