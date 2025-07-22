Бывшие сотрудницы Paramount подали на студию в суд из‑за сексуализированного насилия

Смит покинул компанию в начале года после внутреннего расследования. «Насколько нам известно, Paramount позволила Патрику Смиту самостоятельно уйти, а не уволила его, после того как его попросили не появляться в офисе на время расследования, — сказал адвокат одной из женщин. — Мы считаем, что разрешение уйти по собственному желанию оставило его трудовую репутацию безупречной и позволило ему получить все причитающиеся пенсионные выплаты или льготы».