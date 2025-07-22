Бывшие сотрудницы Paramount подали на студию в суд из‑за сексуализированного насилия

Женщина обставила комнату предметами из девяностых и нулевых, чтобы пережить детскую травму
Никита Ефремов отправляется в Узбекистан в тизере «Крутой перемены-2»
Pepsi представила колу с пребиотиками. В ней всего 30 калорий и нет подсластителей
Администрация Трампа опубликовала документы об убийстве Мартина Лютера Кинга
В экранизации «Разума и чувств» снимутся Джордж МакКей, Фиона Шоу и Катрина Балф
В сиквеле «Дьявол носит Prada» снимутся Рейчел Блум и Патрик Браммалл
Третьяковка откроет концертный зал на Кадашевской набережной
Новый хоррор Осгуда Перкинса «Крипер» обзавелся первым тизер-трейлером
Эль Фэннинг в роли андроида в трейлере фильма «Хищник: Пустоши»
Умерла Татьяна Егорова, актриса и автор книг «Андрей Миронов и я» и «Русская роза»
Англичанка вернет итальянскому музею украденную 50 лет назад «Мадонну» XVI века
Кот президента Индонезии получил собственную охрану
Ник Кейв поделился размышлениями о восприятии горя спустя 10 лет после смерти сына Артура
Стиви Уандер заявил, что будет выступать до конца своих дней
В Вайоминге завелась лиса, ворующая обувь
Драмеди-сериал «Циники» с Аскаром Ильясовым и Светланой Ивановой выйдет в Okko 28 июля
В России спрос на безалкогольное вино вырос на 40%
На побережье Турции обнаружили опасные бактерии
Над экранизацией Mass Effect работает та же команда, что и над сериалом по Fallout
В Москве затопило улицы после ливня
Tyler, The Creator неожиданно выпустил новый альбом «Don’t Tap the Glass»
Майк Шинода о Linkin Park в 2000-х: «Шла гонка вооружений за самое мачо-звучание»
Жвачное растение и Белла Гот: EA выпустила настольную игру по The Sims
В Москве впервые пройдет фестиваль культуры Вьетнама
Киновселенную Marvel ждут новые Тони Старк и Стив Роджерс
В России появится ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии
Креативный директор Dior стал художником по костюмам в фильме Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым
Ума Турман не думала, что «Криминальное чтиво» станет культовым фильмом, когда снималась в нем

Бывшие сотрудницы Paramount подали на студию в суд из‑за сексуализированного насилия

Фото: Brian van der Brug /Getty Images

Две бывшие работницы Paramount Pictures обвинили Патрика Смита, ранее вице-президента студии по печатному производству, в харассменте и сексуализированном насилии. Женщины подали иск к компании, требуя компенсации. О поданных в высший суд Калифорнии жалобах сообщил Variety.

Обе истицы работали под руководством Смита в 2016–2022 и 2017–2019 годах. Согласно судебным искам, начальник присылал им сообщения с оценками их внешности и предложениями секса, требовал показывать ему наряды перед деловыми встречами. В соцсетях одной из женщин Смит оставлял комментарии с сексуальным подтекстом и отправлял ей видео с позами, добавляя, что ей «стоит их попробовать».

Вторая сотрудница сообщила, что Смит принуждал ее к сексу и обещал продвинуть по карьерной лестнице. Он уводил ее под предлогом обеденного перерыва в машину или уединенные места, где трогал, целовал и совершал другие действия без согласия. После инцидентов мужчина извинялся, признавая, что «дал эмоциям взять верх», и говорил о необходимости терапии.

Смит покинул компанию в начале года после внутреннего расследования. «Насколько нам известно, Paramount позволила Патрику Смиту самостоятельно уйти, а не уволила его, после того как его попросили не появляться в офисе на время расследования, — сказал адвокат одной из женщин. — Мы считаем, что разрешение уйти по собственному желанию оставило его трудовую репутацию безупречной и позволило ему получить все причитающиеся пенсионные выплаты или льготы».

Юрист добавил, что, по словам других сотрудников Paramount, после отставки Смита компания вручила ему пакет с множеством подарков с премьеры «Миссия невыполнима» и благодарственной запиской «за отличную службу компании».

Расскажите друзьям