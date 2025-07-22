Администрация Трампа опубликовала документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

В частности, в архиве есть подробности того, как ЦРУ отслеживало переход Кинга к движениям против войны и бедности в последние годы его жизни. Как отмечает AP, пока неясно, раскрывают ли документы какие‑либо новые детали о жизни активиста, его убийстве или движении за гражданские права.