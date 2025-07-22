Администрация Трампа опубликовала документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Администрация Дональда Трампа обнародовала документы ФБР, касающиеся Мартина Лютера Кинга-младшего ― лидера движения за гражданские права в США, лауреата Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Associated Press.
На сайте Национального управления архивов и документации США опубликованы 240 тыс. страниц документов, находившихся под судебным запретом с 1977 года. Среди них ― информация о слежке ФБР за общественным деятелем и наводки, полученные спецслужбами после его убийства.
В частности, в архиве есть подробности того, как ЦРУ отслеживало переход Кинга к движениям против войны и бедности в последние годы его жизни. Как отмечает AP, пока неясно, раскрывают ли документы какие‑либо новые детали о жизни активиста, его убийстве или движении за гражданские права.
Против публикации документов выступала семья Кинга. Два его живых ребенка ― 67-летний Мартин III и 62-летняя Бернис — сказали, что убийство их отца остается «глубоко личной темой», и призвали воспринимать документы «в полном историческом контексте».
Родственники Кинга продолжают не доверять официальной версии по поводу убийства. По их мнению, признанный виновным Джеймс Эрл Рэй был не единственным, кто за этим стоял — если вообще был причастен.
В марте в США рассекретили документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Как и в случае с Кингом, это было сделано по указу Дональда Трампа, который обещал опубликовать документы по время предвыборной кампании.
Трамп также обещал раскрыть документы по делу Джеффри Эпштейна о торговле людьми, включая предполагаемый список его высокопоставленных клиентов. Однако в июле Минюст США и ФБР заявили, что у них нет доказательств существования «списка клиентов» Эпштейна. Как отмечает AP, отказ Трампа опубликовать все документы по делу Эпштейна вызвал недовольство у его сторонников из MAGA.