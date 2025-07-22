В Москве выпало аномальное количество осадков. Но пик ливней пройден

21 июля стало вторым по числу осадков днем с момента открытия метеообсерватории в 1954 году. В Москве зафиксировали два опасных природных явления: сильный ливень — когда за час выпадает 20 миллиметров осадков и больше, и продолжительный дождь — это не менее 70 миллиметров за сутки.