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В Москве выпало аномальное количество осадков. Но пик ливней пройден

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

21 июля в Москве и Подмосковье выпало аномальное количество осадков ― 82,3 миллиметра. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные метеорологической обсерватории МГУ.

21 июля стало вторым по числу осадков днем с момента открытия метеообсерватории в 1954 году. В Москве зафиксировали два опасных природных явления: сильный ливень — когда за час выпадает 20 миллиметров осадков и больше, и продолжительный дождь — это не менее 70 миллиметров за сутки.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, пик ливней в столице пройден. «Следующие дожди ожидаются меньшей интенсивности, но метеоусловия пока будут ненастными», ― отметил он.

22 июня в городе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди с интенсивностью до 8 миллиметров, возможна гроза. Температура воздуха плюс 22 ― плюс 25 градусов.

Самым дождливым днем в Москве с 1954 года считается 15 августа 2016 года. Тогда выпало 108,5 миллиметров осадков. По данным метеообсерватории МГУ, лишь четырежды суточные суммы осадков превысили 70 миллиметров: еще два раза ― в 2004 и 1991 годах.

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