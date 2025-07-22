В Москве выпало аномальное количество осадков. Но пик ливней пройден

21 июля в Москве и Подмосковье выпало аномальное количество осадков ― 82,3 миллиметра. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные метеорологической обсерватории МГУ.
21 июля стало вторым по числу осадков днем с момента открытия метеообсерватории в 1954 году. В Москве зафиксировали два опасных природных явления: сильный ливень — когда за час выпадает 20 миллиметров осадков и больше, и продолжительный дождь — это не менее 70 миллиметров за сутки.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, пик ливней в столице пройден. «Следующие дожди ожидаются меньшей интенсивности, но метеоусловия пока будут ненастными», ― отметил он.
22 июня в городе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди с интенсивностью до 8 миллиметров, возможна гроза. Температура воздуха плюс 22 ― плюс 25 градусов.
Самым дождливым днем в Москве с 1954 года считается 15 августа 2016 года. Тогда выпало 108,5 миллиметров осадков. По данным метеообсерватории МГУ, лишь четырежды суточные суммы осадков превысили 70 миллиметров: еще два раза ― в 2004 и 1991 годах.