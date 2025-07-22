В экранизации «Разума и чувств» снимутся Джордж МакКей, Фиона Шоу и Катрина Балф

Джордж МакКей, Фиона Шоу и Катрина Балф снимутся в экранизации романа «Разум и чувства» Джейн Остин. Об этом сообщает IndieWire.
К актерскому составу также присоединились известный по роли Тома Реддла в «Гарри Поттере» Фрэнк Диллейн, Герберт Нордрум, сыгравший парня главной героини в «Худшем человеке на свете», и юная актриса Бодхи Рэй Бретнак.
Над экранизацией работают компании Focus Features и Working Title Films. Обе студии ранее уже обращались к Джейн Остин. Они выпустили в прокат «Гордость и предубеждение» Эдгара Райта с Кирой Найтли в главной роли и «Эмму» Отем де Уайлд с Аней Тейлор-Джой.
В центре романа «Разум и чувства» — или, в другом переводе, «Чувство и чувствительность» — история двух сестер. 19-летняя Элинор рассудительна и сдержанна, а 16-летняя Марианна романтична и эмоциональна. Когда их отец умирает, имение переходит его сыну от первого брака Джону. Тот клянется заботиться о сестрах, но обещание не выполняет, и девушки остаются со скромными средствами к существованию. На протяжении книги Элинор и Марианна влюбляются и меняются. Они встают перед выбором, чьи интересы ставить на первое место: свои или семьи, друзей.
Роли сестер исполнят Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Эсме Крид-Майлс («Песочный человек»). Джордж МакКей сыграет Эдварда Феррарса, влюбляющегося в Элинор, героиню Дейзи Эдгар-Джонс. Фрэнк Диллейн и Герберт Нордрум воплотят на экране любовные интересы Марианны, героини Эсме Крид-Майлс.
«Разум и чувства» уже адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Сценарий к новой экранизации «Разума и чувств» написала Дайана Рид. Тим Беван, Эрик Феллнер, Индия Флинт и Джо Уоллетт выступят продюсерами.