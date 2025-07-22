В экранизации «Разума и чувств» снимутся Джордж МакКей, Фиона Шоу и Катрина Балф

Женщина обставила комнату предметами из девяностых и нулевых, чтобы пережить детскую травму
Бывшие сотрудницы Paramount подали на студию в суд из‑за сексуализированного насилия
Администрация Трампа опубликовала документы об убийстве Мартина Лютера Кинга
В сиквеле «Дьявол носит Prada» снимутся Рейчел Блум и Патрик Браммалл
Третьяковка откроет концертный зал на Кадашевской набережной
Новый хоррор Осгуда Перкинса «Крипер» обзавелся первым тизер-трейлером
Эль Фэннинг в роли андроида в трейлере фильма «Хищник: Пустоши»
Умерла Татьяна Егорова, актриса и автор книг «Андрей Миронов и я» и «Русская роза»
Англичанка вернет итальянскому музею украденную 50 лет назад «Мадонну» XVI века
Кот президента Индонезии получил собственную охрану
Ник Кейв поделился размышлениями о восприятии горя спустя 10 лет после смерти сына Артура
Стиви Уандер заявил, что будет выступать до конца своих дней
В Вайоминге завелась лиса, ворующая обувь
Драмеди-сериал «Циники» с Аскаром Ильясовым и Светланой Ивановой выйдет в Okko 28 июля
В России спрос на безалкогольное вино вырос на 40%
На побережье Турции обнаружили опасные бактерии
Над экранизацией Mass Effect работает та же команда, что и над сериалом по Fallout
В Москве затопило улицы после ливня
Tyler, The Creator неожиданно выпустил новый альбом «Don’t Tap the Glass»
Майк Шинода о Linkin Park в 2000-х: «Шла гонка вооружений за самое мачо-звучание»
Жвачное растение и Белла Гот: EA выпустила настольную игру по The Sims
В Москве впервые пройдет фестиваль культуры Вьетнама
Киновселенную Marvel ждут новые Тони Старк и Стив Роджерс
В России появится ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии
Креативный директор Dior стал художником по костюмам в фильме Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым
Ума Турман не думала, что «Криминальное чтиво» станет культовым фильмом, когда снималась в нем
Кевин Файги подтвердил, что фильм «Блэйд» с Махершалой Али все еще в разработке, но без режиссера
Посты топового инвестора OpenAI вызвали беспокойство за его психическое здоровье

В экранизации «Разума и чувств» снимутся Джордж МакКей, Фиона Шоу и Катрина Балф

Фото: WWD/Getty Images

Джордж МакКей, Фиона Шоу и Катрина Балф снимутся в экранизации романа «Разум и чувства» Джейн Остин. Об этом сообщает IndieWire.

К актерскому составу также присоединились известный по роли Тома Реддла в «Гарри Поттере» Фрэнк Диллейн, Герберт Нордрум, сыгравший парня главной героини в «Худшем человеке на свете», и юная актриса Бодхи Рэй Бретнак.

Над экранизацией работают компании Focus Features и Working Title Films. Обе студии ранее уже обращались к Джейн Остин. Они выпустили в прокат «Гордость и предубеждение» Эдгара Райта с Кирой Найтли в главной роли и «Эмму» Отем де Уайлд с Аней Тейлор-Джой.

В центре романа «Разум и чувства» — или, в другом переводе, «Чувство и чувствительность» — история двух сестер. 19-летняя Элинор рассудительна и сдержанна, а 16-летняя Марианна романтична и эмоциональна. Когда их отец умирает, имение переходит его сыну от первого брака Джону. Тот клянется заботиться о сестрах, но обещание не выполняет, и девушки остаются со скромными средствами к существованию. На протяжении книги Элинор и Марианна влюбляются и меняются. Они встают перед выбором, чьи интересы ставить на первое место: свои или семьи, друзей.

Роли сестер исполнят Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Эсме Крид-Майлс («Песочный человек»). Джордж МакКей сыграет Эдварда Феррарса, влюбляющегося в Элинор, героиню Дейзи Эдгар-Джонс. Фрэнк Диллейн и Герберт Нордрум воплотят на экране любовные интересы Марианны, героини Эсме Крид-Майлс.

«Разум и чувства» уже адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Сценарий к новой экранизации «Разума и чувств» написала Дайана Рид. Тим Беван, Эрик Феллнер, Индия Флинт и Джо Уоллетт выступят продюсерами.

Расскажите друзьям