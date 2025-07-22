В сиквеле «Дьявол носит Prada» снимутся Рейчел Блум и Патрик Браммалл

Рейчел Блум и Патрик Браммалл присоединятся к актерскому составу сиквела «Дьявол носит Prada». Об этом сообщает Deadline.
Рейчел Блум — создательница сериала «Чокнутая бывшая», выходившего в прокат в 2015–2019 годах. Она же сыграла в нем главную героиню Ребекку — юристку, внезапно столкнувшуюся с первой любовью. К сиквелу «Дьявол носит Prada» Блум присоединилась после работы с Алин Брош Маккеной, соавтором «Чокнутой бывшей» и сценаристкой оригинального фильма. Маккена вернулась к истории Энди Сакс и написала сценарий для сиквела.
Известно, что Нейта в исполнении Эдриана Гренье в сиквеле не будет. Источники Entertainment Weekly сообщают, что новый любовный интерес героини Энн Хэтэуэй сыграет Патрик Браммалл. Он снимался в сериалах «Колин из бухгалтерии», «Зло» и «Сбой. В настоящее время Браммалл готовится к роли полицейского, чья жизнь развалилась после исчезновения маленькой дочери, в сериале «Диспетчер».
В продолжении культового фильма между собой соперничают главный редактор «Подиума» Миранда Пристли и ее бывшая ассистентка Эмили, обретшая вес в модных кругах. Они конкурируют за доход от рекламы. Премьера фильма состоится 1 мая 2026 года.
Над сиквелом «Дьявол носит Prada» работает практически та же команда, что и над оригиналом. Режиссером второй части стал Дэвид Френкель, а сценаристом — Алин Брош Маккена. Продюсерами снова выступили Венди Финеман и Карен Розенфельт. К прежним ролям в сиквеле вернулись Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.