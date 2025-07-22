В сиквеле «Дьявол носит Prada» снимутся Рейчел Блум и Патрик Браммалл

Известно, что Нейта в исполнении Эдриана Гренье в сиквеле не будет. Источники Entertainment Weekly сообщают, что новый любовный интерес героини Энн Хэтэуэй сыграет Патрик Браммалл. Он снимался в сериалах «Колин из бухгалтерии», «Зло» и «Сбой. В настоящее время Браммалл готовится к роли полицейского, чья жизнь развалилась после исчезновения маленькой дочери, в сериале «Диспетчер».