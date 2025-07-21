Третьяковка откроет концертный зал на Кадашевской набережной

В Третьяковке будут играть отечественную академическую музыку ― произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева и других. В программе будут и работы современных авторов, включая Леонида Десятникова, Павла Карманова и Илью Демуцкого.