Третьяковка откроет концертный зал на Кадашевской набережной

В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной 24 июля откроется концертный зал. Об этом говорится в телеграм-канале музея.
В Третьяковке будут играть отечественную академическую музыку ― произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева и других. В программе будут и работы современных авторов, включая Леонида Десятникова, Павла Карманова и Илью Демуцкого.
В галерее отметили, что программа построена как диалог, в котором гости откроют для себя новые имена и жанры: «Гостей музея ожидает путешествие сквозь эпохи, переосмысленное московскими ансамблями».
На первом концерте прозвучат Соната для кларнета и фортепиано (2-я часть) Александра Гречанинова, «Две пьесы» для виолончели и фортепиано Сергея Рахманинова, сюита из «Истории солдата» для скрипки, кларнета и фортепиано Игоря Стравинского, сюита из оперы «Нос» в трех частях Дмитрия Шостаковича.
«Уникальность каждого концерта заключается в выстроенном повествовании и хронологическом пути от музыки XIX века к современным сочинениям ХХI столетия. Такой подход поможет зрителю почувствовать, как развивалась и менялась музыка на протяжении времени», ― добавили в Третьякове.
Новое здание Третьяковской галереи на Кадашевской набережной открылось в мае 2024 года. Сейчас в нем идет выставка работ советского художника-соцреалиста Александра Дейнеки и масштабная ретроспектива Ильи Машкова — ключевой фигуры раннего русского авангарда.