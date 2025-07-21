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Третьяковка откроет концертный зал на Кадашевской набережной

Фото: сайт правительства РФ

В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной 24 июля откроется концертный зал. Об этом говорится в телеграм-канале музея.

В Третьяковке будут играть отечественную академическую музыку ― произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева и других. В программе будут и работы современных авторов, включая Леонида Десятникова, Павла Карманова и Илью Демуцкого.

В галерее отметили, что программа построена как диалог, в котором гости откроют для себя новые имена и жанры: «Гостей музея ожидает путешествие сквозь эпохи, переосмысленное московскими ансамблями».

На первом концерте прозвучат Соната для кларнета и фортепиано (2-я часть) Александра Гречанинова, «Две пьесы» для виолончели и фортепиано Сергея Рахманинова, сюита из «Истории солдата» для скрипки, кларнета и фортепиано Игоря Стравинского, сюита из оперы «Нос» в трех частях Дмитрия Шостаковича.

«Уникальность каждого концерта заключается в выстроенном повествовании и хронологическом пути от музыки XIX века к современным сочинениям ХХI столетия. Такой подход поможет зрителю почувствовать, как развивалась и менялась музыка на протяжении времени», ― добавили в Третьякове.

Новое здание Третьяковской галереи на Кадашевской набережной открылось в мае 2024 года. Сейчас в нем идет выставка работ советского художника-соцреалиста Александра Дейнеки и масштабная ретроспектива Ильи Машкова — ключевой фигуры раннего русского авангарда.

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