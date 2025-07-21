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Стартовали съемки четвертого сезона «Теда Лассо»

Фото: @tim_cook/X

Apple запустила съемки четвертого сезона «Теда Лассо». Об этом сообщил глава компании Тим Кук, опубликовав кадр со съемочной площадки.

Как отмечает The Hollywood Reorter, съемки стартовали в Канзас-Сити, штат Миссури. Это родной город и исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса, и самого Теда Лассо.

Третий сезон завершился тем, что Тед покинул Ричмонд, чтобы быть ближе к сыну и бывшей жене. В новых сериях герой вернется в Ричмонд (часть съемок перенесется в Лондон), чтобы тренировать женскую команду второго дивизиона.

К своим ролям вернутся Ханна Уэддингем (владелица клуба Ребекка Уэлтон), Бретт Голдстин (Рой Кент, бывший игрок и помощник тренера) и Джереми Свифт (Лесли Хиггинс, правая рука Ребекки), Джуно Темпл (Кили Джонс) и Брендан Хант (тренер Бирд).

К ним присоединятся новые актеры: Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), Джуд Мака («Снова в деле»), Фэй Марсей («Андор»), Рекс Хейс, Эйслин Шарки, Абби Херн и Грант Фили. Последний сыграет сына Теда, Генри, заменив Гаса Тернера, исполнявшего эту роль ранее.

Создатели «Теда Лассо» ― Джейсон Судейкис, Билл Лоуренс, Брендан Хант и Джо Келли — выступают исполнительными продюсерами.

Слухи о возможном продолжении сериала повяились в СМИ еще в 2024 году, и это стало неожиданностью для зрителей, ведь третий сезон позиционировался как финал истории. В марте 2025-го возвращение «Теда Лассо» подтвердил Джейсон Судейкис, сказав в подкасте «New Heights», что сценарий четвертого сезона уже находится в работе.

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