Стартовали съемки четвертого сезона «Теда Лассо»

Apple запустила съемки четвертого сезона «Теда Лассо». Об этом сообщил глава компании Тим Кук, опубликовав кадр со съемочной площадки.
Как отмечает The Hollywood Reorter, съемки стартовали в Канзас-Сити, штат Миссури. Это родной город и исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса, и самого Теда Лассо.
Третий сезон завершился тем, что Тед покинул Ричмонд, чтобы быть ближе к сыну и бывшей жене. В новых сериях герой вернется в Ричмонд (часть съемок перенесется в Лондон), чтобы тренировать женскую команду второго дивизиона.
К своим ролям вернутся Ханна Уэддингем (владелица клуба Ребекка Уэлтон), Бретт Голдстин (Рой Кент, бывший игрок и помощник тренера) и Джереми Свифт (Лесли Хиггинс, правая рука Ребекки), Джуно Темпл (Кили Джонс) и Брендан Хант (тренер Бирд).
К ним присоединятся новые актеры: Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), Джуд Мака («Снова в деле»), Фэй Марсей («Андор»), Рекс Хейс, Эйслин Шарки, Абби Херн и Грант Фили. Последний сыграет сына Теда, Генри, заменив Гаса Тернера, исполнявшего эту роль ранее.
Создатели «Теда Лассо» ― Джейсон Судейкис, Билл Лоуренс, Брендан Хант и Джо Келли — выступают исполнительными продюсерами.
Слухи о возможном продолжении сериала повяились в СМИ еще в 2024 году, и это стало неожиданностью для зрителей, ведь третий сезон позиционировался как финал истории. В марте 2025-го возвращение «Теда Лассо» подтвердил Джейсон Судейкис, сказав в подкасте «New Heights», что сценарий четвертого сезона уже находится в работе.