Стартовали съемки четвертого сезона «Теда Лассо»

Третий сезон завершился тем, что Тед покинул Ричмонд, чтобы быть ближе к сыну и бывшей жене. В новых сериях герой вернется в Ричмонд (часть съемок перенесется в Лондон), чтобы тренировать женскую команду второго дивизиона.