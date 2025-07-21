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Новый хоррор Осгуда Перкинса «Крипер» обзавелся первым тизер-трейлером

Фото: Neon/YouTube

Neon представила первый тизер-трейлер «Крипера» («Keeper») ― нового хоррора Осгуда Перкинса, режиссера «Собирателя душ» и «Обезьяны». В российский прокат фильм выйдет 4 декабря, дистрибьютором выступит «Атмосфера кино».

В центре сюжета ― Малкольм и Лиз, которые решают провести в уединенной хижине романтические выходные по случаю годовщины. Однако когда Малкольму внезапно приходится вернуться в город, Лиз остается одна ― и сталкивается с невыразимым злом, которое раскрывает темные тайны хижины.

Видео: Neon/YouTube

В главных ролях — Татьяна Маслани («Темное дитя») и Россиф Сазерленд («В чужой шкуре»). Сценарий фильма написал Ник Лепард («Хищные твари»), продюсерами выступили Крис Фергюсон и Джесси Сават из Oddfellows.

В разговоре с IndieWire Перкинс уточнил, что «Крипер» продолжает его «отстраненный» взгляд на хоррор: если «Собиратель душ» был «поп-версией» жанра, а «Обезьяна» — комедией о смерти, то «Крипер» — «размышление об отношениях».

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