Эль Фэннинг в роли андроида в трейлере фильма «Хищник: Пустоши»

«Это твоя первая охота, и ты отправился на самую опасную планету во вселенной, — говорит в трейлере героиня Эль Фэннинг. — Ты преследуешь существо, которое невозможно убить, воплощение сверххищника». Андроид предлагает охотнику помощь, но предупреждает: «Ты не хищник, ты добыча».