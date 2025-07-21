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Эль Фэннинг в роли андроида в трейлере фильма «Хищник: Пустоши»

Фото: 20th Century Studios

20th Century Studios представила трейлер фильма «Хищник: Пустоши». Премьера состоится 7 ноября.

Главный герой — юный охотник, стремящийся завоевать уважение клана. В поисках достойной добычи он отправляется на «планету смерти», населенную опасной флорой и фауной. Хищник объединяется с Тией — андроидом корпорации «Вейланд-Ютани».

Роль охотника исполнит Димитриус Колоаматанги, а Эль Фэннинг сыграет Тию — андроида корпорации «Вейланд-Ютани».

«Это твоя первая охота, и ты отправился на самую опасную планету во вселенной, — говорит в трейлере героиня Эль Фэннинг. — Ты преследуешь существо, которое невозможно убить, воплощение сверххищника». Андроид предлагает охотнику помощь, но предупреждает: «Ты не хищник, ты добыча».

Видео: 20th Century Studios/YouTube

Режиссером и сценаристом «Планеты смерти» выступит Дэн Трахтенберг. Он же поставил предыдущий фильм серии «Добыча». В отличие от «Добычи», которая появилась эксклюзивно на Hulu/Disney+, премьера «Планеты смерти» пройдет в кинотеатрах.

«Планета смерти» — седьмой фильм во франшизе «Хищник», однако он позиционируется как самодостаточная история. Картина сосредоточит внимание на хищниках как виде — для них разработали уникальный язык и письменность. Костюм главного героя тоже создали специально для проекта. Колоаматанги носил его во время съемок, а его лицо было увеличено уже на этапе постпродакшена.

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