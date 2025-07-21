Умерла Татьяна Егорова, актриса и автор книг «Андрей Миронов и я» и «Русская роза»

Егорова окончила Театральное училище имени Щукина и двадцать три года играла в Театре сатиры. В том числе запомнилась зрителям по ролям Салли Хейс в постановке «Над пропастью во ржи» и Мари в спектакле «Проснись и пой!». Актриса ушла из театра в 1989 году, через два года после смерти Андрея Миронова.