Умерла Татьяна Егорова, актриса и автор книг «Андрей Миронов и я» и «Русская роза»

Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова. Об этом сообщила Гильдия актеров Союза кинематографистов России. Актрисе был 81 год.
В сообщении Союза кинематографистов отмечается, что для коллег Егорова была «талантливой, красивой актрисой театра и кино, доброжелательным другом с хорошим чувством юмора».
Егорова окончила Театральное училище имени Щукина и двадцать три года играла в Театре сатиры. В том числе запомнилась зрителям по ролям Салли Хейс в постановке «Над пропастью во ржи» и Мари в спектакле «Проснись и пой!». Актриса ушла из театра в 1989 году, через два года после смерти Андрея Миронова.
Первая роль Егоровой в кино состоялась в 1965 году в картине «Месяц май» Григория Липшица, в ней женщина сыграла второстепенную героиню-студентку. Позже актриса исполнила более 20 ролей в фильмах. Она сыграла служанку Анну в телеспектакле «Швейк во Второй мировой войне» по мотивам пьесы Бертольда Брехта. В фильме Юлия Райзмана «Время желаний» Егорова исполнила роль Милы, подруги главной героини.
В 1999 году Егорова опубликовала книгу «Андрей Миронов и я». В ней она описала взаимоотношения с актером и его коллегами, начиная с 1960-х годов. Позже Егорова также написала автобиографическую книгу «Русская роза».