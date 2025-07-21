Англичанка вернет итальянскому музею украденную 50 лет назад «Мадонну» XVI века

Муж Барбары приобрел картину в том же году, когда ее похитили. В 2017 году он попытался продать произведение на аукционе, и тогда искусствоведы узнали в нем полотно Соларио. Из‑за задержек, вызванных пандемией COVID-19, итальянские власти не смогли вовремя предоставить запрошенные британской полицией документы, и в 2020 году картину вернули де Дозе.