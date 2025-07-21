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Англичанка вернет итальянскому музею украденную 50 лет назад «Мадонну» XVI века

Фото: Art Recovery International

Итальянскую картину, 50 лет считавшуюся украденной, вернут законному владельцу, сообщает The Guardian. Полотно хранила на усадьбе супружеская пара из Англии.

Картину Антонио Соларио «Мадонна с Младенцем» похитили из музея Беллуно в 1973 году. Более полувека ее судьба оставалась неизвестной, пока полотно не обнаружили в Великобритании, в усадьбе Барбары де Доза. Женщина не желала расставаться с картиной несмотря на то, что предмет числился в полицейских базах украденного искусства.

Муж Барбары приобрел картину в том же году, когда ее похитили. В 2017 году он попытался продать произведение на аукционе, и тогда искусствоведы узнали в нем полотно Соларио. Из‑за задержек, вызванных пандемией COVID-19, итальянские власти не смогли вовремя предоставить запрошенные британской полицией документы, и в 2020 году картину вернули де Дозе.

Специалисты, включая Кристофера Маринелло, основателя организации «Art Recovery International», убеждали Барбару вернуть полотно законному владельцу. Ранее Маринелло помог вернуть картину Матисса, украденную в 1987 году из Музея современного искусства Стокгольма и считавшуюся утерянной 25 лет.

Де Доза восемь лет отказывалась возвращать «Мадонну», ссылаясь на то, что ее муж приобрел ее легально. По британскому Закону об исковой давности, покупатель украденного имущества может стать его законным владельцем, если хранил его более 6 лет.

Сейчас Барбара де Доза согласилась передать картину музею. «Это возвращение фрагмента нашей истории и души» — прокомментировал поступок женщины мэр Беллуно.

«Она восстановила мою веру в человечество. Многие владельцы украденных произведений искусства пытаются удержать их у себя, — сказал Маринелло. — Когда дело доходит до возврата украденного искусства и правильных поступков, я могу быть раздражающе настойчивым. Но в конечном счете решение принимала Барбара де Доза, и она совершила мудрый выбор».

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