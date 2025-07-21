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В России приостановили деятельность производителя «Мирамистина»

Фото: docmed.ru

В России заблокировали деятельность компании-владельца антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката собственников «Инфамед» Рубена Маркарьяна.

Деятельность «Инфамед» приостановили из‑за наложенных судом ограничений. Заблокирована работа 164 представителей компании по всей России.

Судебное разбирательство связано с Павлом Хейфицом и его супругой Оксаной Хейфиц. По словам Маркарьяна, они убедили владельца «Инфамеда» заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн рублей) против реальной — более 1 млрд рублей.

Владельцы» «Мирамистина» подали заявление о мощенничестве в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Расследование ведет отдел МВД, который занимается раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности.

«Мирамистин» разрабатывался в 1970-х годах по всесоюзной программе «Космические биотехнологии» — по заказу советской космической отрасли. Целью проекта было создание универсального антисептика для обработки кожи космонавтов и оборудования на орбитальных станциях: препарат должен был бороться с бактериями, вирусами и грибками в условиях замкнутой среды. Разработкой занимались ученые в Москве, Киеве и Симферополе.

После распада СССР наработки остались без применения, но были сохранены. В 1991 году «Мирамистин» прошел испытания и был зарегистрирован как средство индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Затем спектр применения расширился: препарат начали использовать в хирургии, травматологии, при лечении ожогов, в гинекологии, урологии, ЛОР-практике и стоматологии.

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