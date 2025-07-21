В России приостановили деятельность производителя «Мирамистина»

Судебное разбирательство связано с Павлом Хейфицом и его супругой Оксаной Хейфиц. По словам Маркарьяна, они убедили владельца «Инфамеда» заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн рублей) против реальной — более 1 млрд рублей.