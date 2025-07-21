Кот президента Индонезии получил собственную охрану

Видео с такими почестями хвостатому стало предметом критики в индонезийских соцсетях. Многие возмутились, что на содержание кота идут деньги из карманов налогоплательщиков, а отношение государства к питомцу президента лучше, чем ко многим гражданам. При этом у Бобби нашлись и защитники. Издание Malay Daily приводит комментарий одного из них: «Лучше охранять Бобби, чем бесполезных для страны чиновников. Бобби хотя бы помогает уличным кошкам и поднимает людям настроение».