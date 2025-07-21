Кот президента Индонезии получил собственную охрану

Кот по кличке Бобби Кертанегар, живущий в резиденции президента Индонезии, получил собственную охрану. Об этом сообщает South China Morning Post.
12 июля кот в сопровождении полицейских появился на мероприятии в честь Дня любителей котов. Офицеры провезли питомца в коляске по синей ковровой дорожке.
Видео с такими почестями хвостатому стало предметом критики в индонезийских соцсетях. Многие возмутились, что на содержание кота идут деньги из карманов налогоплательщиков, а отношение государства к питомцу президента лучше, чем ко многим гражданам. При этом у Бобби нашлись и защитники. Издание Malay Daily приводит комментарий одного из них: «Лучше охранять Бобби, чем бесполезных для страны чиновников. Бобби хотя бы помогает уличным кошкам и поднимает людям настроение».
В ответ на критику заместитель государственного секретаря Индонезии Джури Ардианторо заявил: «Ответственность государства — заботиться не только о президенте, но и о его имуществе». По словам Ардианторо, поскольку Бобби ― часть имущества президента, то имеет право на получение государственного обслуживания и охраны.
«Вот я хочу спросить: кому принадлежит Бобби? Может ли государство его охранять? Конечно, может. Почему же это вызывает протест?» ― возмутился чиновник.
Бобби ― деревенский кот, которого Прабово Субианто подобрал с улицы в 2017 году, когда еще не был президентом Индонезии. Сперва кот просто иногда приходил к частной резиденции Прабово, а потом будущий глава государства забрал его домой.
Бобби сопровождает Прабово и живет в президентском дворце в Джакарте с инаугурации, которая прошла в октябре 2024 года. Кот участвовал в нескольких официальных мероприятиях президента, в том числе приемах иностранных гостей. Прабово знакомил кота с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом. Первый подарил Бобби красный шарф, а второй ― игрушечную плюшевую косатку.