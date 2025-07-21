Ник Кейв поделился размышлениями о восприятии горя спустя 10 лет после смерти сына Артура

«Сейчас я не испытываю ни недоверия, ни подозрительности по отношению к миру, хотя мое сердце разрывается от боли за него. Я не в отчаянии, не в депрессии и не озлоблен. Печаль становится образом жизни, в котором есть место и смеху, и слезам, но между ними очень мало пространства. Это способ вести себя в мире, любить его, поклоняться ему».