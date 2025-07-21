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Ник Кейв поделился размышлениями о восприятии горя спустя 10 лет после смерти сына Артура

Фото: Rádio e Televisão de Portugal (RTP)

Ник Кейв поделился в откровенном письме на сайте The Red Hand Files размышлениями о том, как изменилось его восприятие горя спустя десять лет после смерти его 15-летнего сына Артура.

По словам музыканта, боль не исчезла, но изменилась: «С возрастом горе расцветает, становясь не столько личной травмой, сколько поэтическим качеством бытия, когда мы учимся ему подчиняться. То, что кажется невыносимым, в конечном счете оказывается вовсе не невыносимым. Горе становится богаче, глубже и многограннее. Оно кажется более интересным, творческим и прекрасным».

Он признался, что утрата научила его видеть в людях глубину и хрупкость и привела к новому пониманию Бога — как способа чувствовать мир, а не как объект веры. Кейв также отметил, что, несмотря на боль, его отношение к жизни стало более добрым и открытым.

«Сейчас я не испытываю ни недоверия, ни подозрительности по отношению к миру, хотя мое сердце разрывается от боли за него. Я не в отчаянии, не в депрессии и не озлоблен. Печаль становится образом жизни, в котором есть место и смеху, и слезам, но между ними очень мало пространства. Это способ вести себя в мире, любить его, поклоняться ему».

Он также рассказал, что его жена Сьюзи Бик часто видит Артура во сне десятилетним мальчиком, который просто молча приходит и сидит рядом. «Прошло десять лет, а мы все еще живем внутри этого яркого, хрупкого центра шторма — в том месте, где встречаются надежда и боль, мысли и мечты».

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