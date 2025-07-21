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Женщина обставила комнату предметами из 90-х и нулевых, чтобы пережить детскую травму

Фото: @nineties_babyy

35-летняя Дестини Ристо сделала «комнату ностальгии», чтобы справиться с психологическими переживаниями и воспоминания о трудном детстве. Теперь она снимает ее обстановку для роликов TikTok. Об этом пишет People.

«Я росла в трудных обстоятельствах в возрасте от одного года до семи лет, и мне приходилось сталкиваться с полным хаосом. Мои родители тогда развелись. И это не было дружеским расставанием», — рассказала Ристо журналистам.

Ее мама работала в стрип-клубе и Дестини приходилось заботиться о себе самой. В шесть лет она переехала жить к отцу и мачехе. Но в это время в школе ее травили. «Я не могла быть ребенком, пока была ребенком», — сказала она.

В 2017 году отец Ристо умер от рака. Она пошла в терапию и получила диплом по психологии. Затем умерли мама, бабушка, дедушка, сестра, и Дестини переживала скорбь от этих потерь. «И тогда я спросила себя: чего хочет маленькая Дестини? Что ей нужно?», — рассказала Ристо.

После этого она стала обставлять комнату ностальгии предметами из девяностых и нулевых, которые приобретала на барахолках, eBay и в комиссионках. «Я подумала, что можно перемотать назад и вернуться к чему-то счастливому, к картинке детства, которого у меня не было», — пояснила Дестини.

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