Женщина обставила комнату предметами из 90-х и нулевых, чтобы пережить детскую травму

35-летняя Дестини Ристо сделала «комнату ностальгии», чтобы справиться с психологическими переживаниями и воспоминания о трудном детстве. Теперь она снимает ее обстановку для роликов TikTok. Об этом пишет People.
«Я росла в трудных обстоятельствах в возрасте от одного года до семи лет, и мне приходилось сталкиваться с полным хаосом. Мои родители тогда развелись. И это не было дружеским расставанием», — рассказала Ристо журналистам.
Ее мама работала в стрип-клубе и Дестини приходилось заботиться о себе самой. В шесть лет она переехала жить к отцу и мачехе. Но в это время в школе ее травили. «Я не могла быть ребенком, пока была ребенком», — сказала она.
В 2017 году отец Ристо умер от рака. Она пошла в терапию и получила диплом по психологии. Затем умерли мама, бабушка, дедушка, сестра, и Дестини переживала скорбь от этих потерь. «И тогда я спросила себя: чего хочет маленькая Дестини? Что ей нужно?», — рассказала Ристо.
После этого она стала обставлять комнату ностальгии предметами из девяностых и нулевых, которые приобретала на барахолках, eBay и в комиссионках. «Я подумала, что можно перемотать назад и вернуться к чему-то счастливому, к картинке детства, которого у меня не было», — пояснила Дестини.