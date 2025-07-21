В Вайоминге завелась лиса, ворующая обувь

Позже в аккаунте парка «Гранд-Титон» появилось видео, из которого стало известно, что посетители начали оставлять обувь специально в качестве подношения для лисы-воровки — «на всякий случай, если она придет». Издание NY Times указывает, что на тот момент животное украло уже 32 предмета обуви.