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В Вайоминге завелась лиса, ворующая обувь

Фото: Gary Bendig/Unsplash

В национальном парке «Гранд-Титон» на севере штата Вайоминг поселилась лиса, ворующая обувь у туристов.

На проделки зверя обратила внимание Служба национальных парков и развесила плакаты: «Разыскивается за кражу в крупном размере. Преступления: кража оставленной обуви (она вкуснее), шлепанцев и гордости туристов». Постерами сотрудники пытались предупредить посетителей парка не оставлять обувь без присмотра.

Недалеко от кемпинга Lizard Creek тоже появился соответствующий постер, а под ним туристы поместили еще один: «0 дней с момента последнего инцидента с лисой».

Позже в аккаунте парка «Гранд-Титон» появилось видео, из которого стало известно, что посетители начали оставлять обувь специально в качестве подношения для лисы-воровки — «на всякий случай, если она придет». Издание NY Times указывает, что на тот момент животное украло уже 32 предмета обуви.

Видео: @grandtetonps

Менеджер по связям с общественностью национального парка «Гранд-Титон» прокомментировала, что, хоть на территории была замечена лишь одна лиса, воровством могли заниматься и другие. Она добавила, что забавное видео в социальных сетях парка — часть работы сотрудников по «сохранению дикой природы и безопасности людей».

Исполнительный директор Wyoming Wildlife Advocates Кристин Комбс отметила, что лисицу мог побудить на кражи особый запах человеческой кожи и пота. Возможно, животное ранее «получило пищевое вознаграждение, которое ассоциировалось с обувью, и теперь думает, что обувь связана с едой».

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