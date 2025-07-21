Стиви Уандер заявил, что будет выступать до конца своих дней

Стиви Уандер рассказал в подкасте «Sidetracked», что не собирается завершать концертную деятельность и намерен выступать до конца своей жизни.
Он отметил, что, несмотря на то что многие его коллеги, включая Билли Джоэла и Eagles, сокращают гастрольный график, он не видит повода останавливаться.
«Пока ты дышишь и твое сердце бьется, тебе есть что сказать. Я не собираюсь отказываться от дара, который продолжает течь через меня. Художник не перестает творить, пока способен воображать», — добавил музыкант.
Уандер также подтвердил, что работает над первым за 20 лет альбомом под названием «Through the Eyes of Wonder», который он анонсировал еще в 2008 году. Проект отражает его опыт жизни незрячим человеком и задуман как перформативное произведение.