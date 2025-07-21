На побережье Турции обнаружили опасные бактерии

Вибрионы особенно опасны при контакте открытых ран с водой. Они могут вызвать инфекции тканей, часть из которых заканчиваются летальными исходами. К примеру, бактерия Vibrio vulnificus способна привести к некротизирующему фасцииту, для лечения которого может потребоваться интенсивная терапия или ампутация части тела. Умирает каждый пятый заболевший, отмечается на сайте Центров по контролю и профилактике США (CDC).