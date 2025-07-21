На побережье Турции обнаружили опасные бактерии

В Турции обнаружили вибрионы ― бактерии, способные вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на уролога Угура Аферина из больницы Florence Nightingale в Стамбуле. ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus выявили вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.
Вибрионы особенно опасны при контакте открытых ран с водой. Они могут вызвать инфекции тканей, часть из которых заканчиваются летальными исходами. К примеру, бактерия Vibrio vulnificus способна привести к некротизирующему фасцииту, для лечения которого может потребоваться интенсивная терапия или ампутация части тела. Умирает каждый пятый заболевший, отмечается на сайте Центров по контролю и профилактике США (CDC).
Большинство заражаются вибриозом при употреблении в пищу сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, поясняют в CDC. По словам Аферина, передающиеся таким способом бактерии Vibrio parahaemolyticus могут вызвать боли в животе, рвоту, диарею и лихорадку. У людей с ослабленным иммунитетом такая инфекция иногда распространяется в кровь и перерастает в сепсис.
Бактерия Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды. У большинства инфицированных ей симптомы носят легкий или умеренный характер и проявляются в течение одного-пяти дней после заражения, часто заболевание проходит бессимптомно. При тяжелом течении болезни пациенты сталкиваются с осложненной формой диареи, ведущей к опасному для жизни обезвоживанию.
Чтобы снизить риски, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний советует не употреблять в пищу сырых или недоваренных моллюсков, а людям, которые недавно поранились или сделали пирсинг, ― не купаться в соленой воде.