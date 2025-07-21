В России спрос на безалкогольное вино вырос на 40%

В январе — июне 2025 года продажи безалкогольных тихих и игристых вин в сети винотек SimpleWine выросли на 46% год к году в натуральном выражении, в денежном — на 49%, сообщили «Коммерсанту» в компании. Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб оценивает рост спроса в категории по итогам первого полугодия в 80%.