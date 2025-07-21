В России спрос на безалкогольное вино вырос на 40%

Интерес российских потребителей к безалкогольному вину в январе — июне вырос более чем на 40% год к году, пишет «Коммерсант».
В январе — июне 2025 года продажи безалкогольных тихих и игристых вин в сети винотек SimpleWine выросли на 46% год к году в натуральном выражении, в денежном — на 49%, сообщили «Коммерсанту» в компании. Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб оценивает рост спроса в категории по итогам первого полугодия в 80%.
Безалкогольные вина в России развиваются последние три года, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев. Они производятся из обычного вина путем удаления алкоголя, например с помощью вакуумной дистилляции. Основной объем предложения безалкогольного вина в России формирует импорт. В основном это продукция из Испании и Германии, растут поставки также из Франции и Италии.
Базовые импортные безалкогольные вина в России стоят от 800 рублей за бутылку, сортовые — от 1200 рублей, игристые — от 1500 рублей. Стоимость локальных аналогов ниже — 300–600 рублей за бутылку. Но речь, как правило, о продукции из виноградного сока. Производить деалкоголизированные вина в России сложно из‑за недостаточной технологической базы.
Дарья Сологуб связывает популярность безалкогольных вин с модой на здоровый образ жизни. Потребители сокращают потребление алкоголя или полностью отказываются от него, но не готовы уходить от эстетики продукта, считает она. Энолог-шампанист Olymp Winery Илья Волошин пока смотрит на категорию скептически. Эксперт убежден, что 90% покупок безалкогольного вина граждане совершают из любопытства, не становясь в итоге его постоянными потребителями.