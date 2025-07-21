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Над экранизацией Mass Effect работает та же команда, что и над сериалом по Fallout

Иллюстрация: @masseffect

Над грядущей экранизацией игры Mass Effect трудится команда сериала «Фоллаут». В том числе задействован Скотт Фаррис — креативный стратег Amazon MGM. Об этом написал в социальных сетях сценарист готовящегося сериала по Mass Effect Дэниел Кейси в ноябре 2024 года. На публикацию обратило внимание медиа Eurogamer.

«Я работаю над сериалом по Mass Effect для Amazon. Нам дали зеленый свет на открытие кабинета сценаристов в начале 2025 года. Сделать все правильно было и остается главным приоритетом на протяжении почти двух лет (хотя мы и сделали паузу из‑за забастовки в прошлом году). У нас есть отличный пилотный сценарий и набросок сериала, команда, которую собрал Amazon (та же команда, что и у „Фоллаута“, включая фантастического Скотта Фарриса), просто невероятна. Ждите дальнейших новостей», — написал Кейси.

Исполнительный продюсер и сценарист экранизации Mass Effect Дэниел Кейси прежде работал над «Форсажем-9». Продюсерами экранизации также стали креативный директор и исполнительный продюсер Mass Effect Майкл Гэмбл и известный по «Бордерлендсу» и «Железному человеку» Ари Арад.

Первая игра во франшизе Mass Effect вышла в 2007 году. В ней игрок попадает в далекое будущее, в котором люди и инопланетяне колонизировали Млечный Путь с помощью найденных на Марсе древних технологий. В ноябре 2024 года Amazon MGM подтвердил, что студия работает над сериалом по игре Mass Effect. Переговоры о разработке шоу велись с 2021 года.

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