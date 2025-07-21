Над экранизацией Mass Effect работает та же команда, что и над сериалом по Fallout

«Я работаю над сериалом по Mass Effect для Amazon. Нам дали зеленый свет на открытие кабинета сценаристов в начале 2025 года. Сделать все правильно было и остается главным приоритетом на протяжении почти двух лет (хотя мы и сделали паузу из‑за забастовки в прошлом году). У нас есть отличный пилотный сценарий и набросок сериала, команда, которую собрал Amazon (та же команда, что и у „Фоллаута“, включая фантастического Скотта Фарриса), просто невероятна. Ждите дальнейших новостей», — написал Кейси.