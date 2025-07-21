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Драмеди-сериал «Циники» с Аскаром Ильясовым и Светланой Ивановой выйдет в Okko 28 июля

Фото: Okko

Драмеди-сериал «Циники» выйдет в Okko 28 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Десятисерийный проект расскажет об уверенном в себе авантюристе, ловеласе и цинике Джамале, который сбежал из родной Казани в Москву, чтобы скрыться от отца бывшей пассии. В столице он быстро находит работу в известной школе отношений «Эгоисты».

Для психолога Елены Островской новый коллега становится проблемой. Она пытается избавиться от него, но все переворачивается с ног на голову, когда герои начинают испытывать друг к другу настоящие чувства.

Главные роли в сериале о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений исполнили Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Светлана Иванова и Аскар Ильясов. Исакова также стала креативным продюсером «Циников».

Еще в сериале снялись Кирилл Кяро, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие. Работала над «Циниками» команда, которая ранее занималась лирической комедией «Нежность». Кресло режиссера заняла Ирина Бас («Бывшие», «Фемида видит»).

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