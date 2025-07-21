Tyler, The Creator неожиданно выпустил новый альбом «Don’t Tap the Glass»

Tyler, The Creator неожиданно выпустил свой девятый альбом спустя всего несколько дней после анонса.
Пластинка под названием «Don’t Tap the Glass» включает в себя десять треков общей продолжительностью 28 минут. Во вступительной песне «Big Poe» можно услышать семпл трека Басты Раймса 2001 года «Pass the Courvoisier, Part II», в котором участвовали Фаррелл Уильямс и Пи Дидди.
Вот что говорится в описании пластинки: «Я спросил у друзей, почему они не танцуют на публике, и некоторые ответили, что боятся, что их снимут на видео. Я подумал: „Черт, естественная форма самовыражения и определенная связь с музыкой теперь под запретом“. Это заставило меня задуматься о том, сколько нашего человеческого духа было убито из‑за страха стать мемом.
Я только что вернулся с прослушки этого альбома, и это была одна из лучших ночей в моей жизни. 300 человек. Телефоны запрещены. Никаких камер. Только колонки и потная коробка. Все танцевали, двигались, самовыражались, потели. Это было по-настоящему прекрасно. Я дважды прослушал альбом от начала до конца, и мне показалось, что накопившаяся энергия наконец-то вырвалась наружу, и мы жаждали выпустить еще больше. Комната наполнилась свободой. Этот заряд энергии, возможно, не передастся каждому, кто слушает этот альбом, но, черт возьми, в той комнате он был на высоте. Этот альбом не для тех, кто сидит на месте. Чтобы, возможно, понять суть этого танца, рекомендуется двигаться под любую музыку».