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Tyler, The Creator неожиданно выпустил новый альбом «Don’t Tap the Glass»

Фото: Tyler, The Creator

Tyler, The Creator неожиданно выпустил свой девятый альбом спустя всего несколько дней после анонса.

Пластинка под названием «Don’t Tap the Glass» включает в себя десять треков общей продолжительностью 28 минут. Во вступительной песне «Big Poe» можно услышать семпл трека Басты Раймса 2001 года «Pass the Courvoisier, Part II», в котором участвовали Фаррелл Уильямс и Пи Дидди.

Вот что говорится в описании пластинки: «Я спросил у друзей, почему они не танцуют на публике, и некоторые ответили, что боятся, что их снимут на видео. Я подумал: „Черт, естественная форма самовыражения и определенная связь с музыкой теперь под запретом“. Это заставило меня задуматься о том, сколько нашего человеческого духа было убито из‑за страха стать мемом.

Я только что вернулся с прослушки этого альбома, и это была одна из лучших ночей в моей жизни. 300 человек. Телефоны запрещены. Никаких камер. Только колонки и потная коробка. Все танцевали, двигались, самовыражались, потели. Это было по-настоящему прекрасно. Я дважды прослушал альбом от начала до конца, и мне показалось, что накопившаяся энергия наконец-то вырвалась наружу, и мы жаждали выпустить еще больше. Комната наполнилась свободой. Этот заряд энергии, возможно, не передастся каждому, кто слушает этот альбом, но, черт возьми, в той комнате он был на высоте. Этот альбом не для тех, кто сидит на месте. Чтобы, возможно, понять суть этого танца, рекомендуется двигаться под любую музыку».

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