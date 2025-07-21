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Майк Шинода о Linkin Park в 2000-х: «Шла гонка вооружений за самое мачо-звучание»

Фото: @m_shinoda

Сооснователь группы Майк Шинода поделился мыслями о прошлом и настоящем ню-металла и месте Linkin Park в нем. В интервью The Guardian музыкант отметил, что жанр стал менее маскулинным — и поэтому стал ему ближе.

В начале 2000-х годов Linkin Park отправились в серию метал-туров и выступали с Metallica. «Там царила маскулинная bro energy, — вспоминает Шинода. — Мы погрузились в культуру, где шла гонка вооружений за самое мачо-звучание».

Музыкант отметил, что ему никогда не был близок настрой ню-металла «Эй, я сейчас надеру тебе задницу». «Скорее, мне надирали задницу, и я был в отчаянии. В школьные годы я никому не надирал задницу. Даже близко такого не было», — поделился сооснователь группы.
Сегодня ню-металл избавился от прежних стереотипов и коннотаций, считает Шинода. «Жанры настолько смешанные, и музыка повсюду, так что я больше не ненавижу ню-металл», — рассказал музыкант.

В 2024 году группа Linkin Park вернулась на сцену, место Честера Беннингтона заняла вокалистка хард-рок-группы Dead Sara Эмили Армстронг. В интервью The Guardian девушка сказала, что воспринимает ню-металл как место ностальгического комфорта, возвращения в детство и подростковые годы.

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