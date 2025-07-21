Майк Шинода о Linkin Park в 2000-х: «Шла гонка вооружений за самое мачо-звучание»

Музыкант отметил, что ему никогда не был близок настрой ню-металла «Эй, я сейчас надеру тебе задницу». «Скорее, мне надирали задницу, и я был в отчаянии. В школьные годы я никому не надирал задницу. Даже близко такого не было», — поделился сооснователь группы.

Сегодня ню-металл избавился от прежних стереотипов и коннотаций, считает Шинода. «Жанры настолько смешанные, и музыка повсюду, так что я больше не ненавижу ню-металл», — рассказал музыкант.