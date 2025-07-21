В Москве затопило улицы после ливня

В Москве и Подмосковье в понедельник затопило улицы после сильного ливня, пишет издание Msk1.
Горожанам приходится переходить большие лужи и заполненные дождем ямы. Вода в некоторых районах достигла такого большого уровня, что стала почти полностью накрывать автомобили. Во многих зданиях стала протекать крыша.
Из‑за ливня в Наро-Фоминском округе обрушился мост. Жители деревни Алексино, СНТ «Верейский» и «Исьма» стали отрезаны от остального мира и не могут доехать до работы привычным путем. В Истринском районе дождем размыло дорогу через ручей, который от обильных осадков стал похож на реку. Теперь три СНТ отрезаны от основных путей.
«Видим сложности в Одинцово (ЖК „Гусарская баллада“), Красногорске (около ЖК „Тетрис“ и подземный тоннель на станции Павшино), Люберцах (Октябрьский проезд), Химках (ул. Лавочкина, ул. Панфилова, Новокуркинское шоссе). Везде уже начали откачивать воду», — обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ливень парализовал движение по многим улицам в Москве. Например, из‑за погоды временно перекрыт проезд на Шелепихинской набережной в районе дома 2а. Проезд затруднен по Ярославскому шоссе в центр, по ТТК в районе Беговой улицы, а также на МКАД в районе Каширского шоссе. Подтоплены Можайское шоссе и улица Говорова.
«Когда грузовик разворачивался, нам пришлось просто идти по щиколотку в воде. В итоге все сырое, кроссовки хлюпают. Штаны все мокрые. Машины, которые проезжают мимо, создают волну. А недалеко от одного из выходов „Пролетарской“ воды настолько много, что люди прыгают по ограничителям. Просто какой‑то „Форт Боярд“», — рассказала москвичка Msk1.
За ночь в Москве выпало больше половины июльской нормы осадков, сообщил Евгений Тишковец, специалист центра «Фобос». Всего на столичный регион обрушилось 50 литров дождевой воды на квадратный метр. В Москве ожидается дождливая неделя с сильными порывами ветра и грозами. По прогнозу, больше всего осадков будет 21 и 22 июля, чуть меньше — 23 и 24 июля. Вероятность гроз также выше всего в первые два дня недели.