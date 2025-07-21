В Москве затопило улицы после ливня

Из‑за ливня в Наро-Фоминском округе обрушился мост. Жители деревни Алексино, СНТ «Верейский» и «Исьма» стали отрезаны от остального мира и не могут доехать до работы привычным путем. В Истринском районе дождем размыло дорогу через ручей, который от обильных осадков стал похож на реку. Теперь три СНТ отрезаны от основных путей.