Женщина обставила комнату предметами из 90-х и нулевых, чтобы пережить детскую травму
Стиви Уандер заявил, что будет выступать до конца своих дней
В Вайоминге завелась лиса, ворующая обувь
Драмеди-сериал «Циники» с Аскаром Ильясовым и Светланой Ивановой выйдет в Okko 28 июля
В России спрос на безалкогольное вино вырос на 40%
На побережье Турции обнаружили опасные бактерии
Над экранизацией Mass Effect работает та же команда, что и над сериалом по Fallout
Tyler, The Creator неожиданно выпустил новый альбом «Don’t Tap the Glass»
Майк Шинода о Linkin Park в 2000-х: «Шла гонка вооружений за самое мачо-звучание»
Жвачное растение и Белла Гот: EA выпустила настольную игру по The Sims
В Москве впервые пройдет фестиваль культуры Вьетнама
Киновселенную Marvel ждут новые Тони Старк и Стив Роджерс
В России появится ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии
Креативный директор Dior стал художником по костюмам в фильме Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым
Ума Турман не думала, что «Криминальное чтиво» станет культовым фильмом, когда снималась в нем
Кевин Файги подтвердил, что фильм «Блэйд» с Махершалой Али все еще в разработке, но без режиссера
Посты топового инвестора OpenAI вызвали беспокойство за его психическое здоровье
Россияне накупили Лабубу на Wilberries на 1,5 млрд рублей
Дженнифер Лав Хьюитт рассказала о сексизме в голливудской индустрии 2000-х
Умер поэт-песенник Алан Бергман, трехкратный лауреат «Оскара»
В России пиво подорожало почти на 30%. Но россияне стали покупать его чаще
«Облако лавы» окутало Ключевскую сопку
Тейлор Расселл покинула ремейк «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б.Джорданом
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников пса Крипто
Энди Байрон ушел в отставку с поста гендиректора Astronomer
Блум отправляется в волшебную школу в трейлере перезапуска «Клуба Винкс»
​​Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над совместным проектом
Церетели поспорил с Лебедевым о необходимости сноса бывшего кинотеатра «Пушкинский» в Москве

В Москве затопило улицы после ливня

В Москве и Подмосковье в понедельник затопило улицы после сильного ливня, пишет издание Msk1.

Горожанам приходится переходить большие лужи и заполненные дождем ямы. Вода в некоторых районах достигла такого большого уровня, что стала почти полностью накрывать автомобили. Во многих зданиях стала протекать крыша.

Из‑за ливня в Наро-Фоминском округе обрушился мост. Жители деревни Алексино, СНТ «Верейский» и «Исьма» стали отрезаны от остального мира и не могут доехать до работы привычным путем. В Истринском районе дождем размыло дорогу через ручей, который от обильных осадков стал похож на реку. Теперь три СНТ отрезаны от основных путей.

«Видим сложности в Одинцово (ЖК „Гусарская баллада“), Красногорске (около ЖК „Тетрис“ и подземный тоннель на станции Павшино), Люберцах (Октябрьский проезд), Химках (ул. Лавочкина, ул. Панфилова, Новокуркинское шоссе). Везде уже начали откачивать воду», — обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ливень парализовал движение по многим улицам в Москве. Например, из‑за погоды временно перекрыт проезд на Шелепихинской набережной в районе дома 2а. Проезд затруднен по Ярославскому шоссе в центр, по ТТК в районе Беговой улицы, а также на МКАД в районе Каширского шоссе. Подтоплены Можайское шоссе и улица Говорова.

«Когда грузовик разворачивался, нам пришлось просто идти по щиколотку в воде. В итоге все сырое, кроссовки хлюпают. Штаны все мокрые. Машины, которые проезжают мимо, создают волну. А недалеко от одного из выходов „Пролетарской“ воды настолько много, что люди прыгают по ограничителям. Просто какой‑то „Форт Боярд“», — рассказала москвичка Msk1.

За ночь в Москве выпало больше половины июльской нормы осадков, сообщил Евгений Тишковец, специалист центра «Фобос». Всего на столичный регион обрушилось 50 литров дождевой воды на квадратный метр. В Москве ожидается дождливая неделя с сильными порывами ветра и грозами. По прогнозу, больше всего осадков будет 21 и 22 июля, чуть меньше — 23 и 24 июля. Вероятность гроз также выше всего в первые два дня недели.

Расскажите друзьям