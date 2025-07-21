С 25 июля по 3 августа на Манежной площади в Москве впервые пройдет фестиваль культуры Вьетнама. Об этом говорится на сайте Mos.ru.
Он продолжит серию международных мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве». Организаторами выступят мэрия столицы и посольство Вьетнама в России.
«Фестиваль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Горожане и туристы смогут посмотреть постановки кукольного театра на воде, попробовать вьетнамские угощения, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.
В программе также выступления артистов из обеих стран. Например, зрители услышат, как звучат традиционные музыкальные инструменты Вьетнама.
На кулинарных уроках иностранные повара научат желающих готовить сладости из зеленого риса и суп фо-бо. Участники творческих занятий слепят игрушки из рисового теста, познакомятся с рисунками в жанре донгхо, национальными танцами и лаковым искусством.
Недавно в Москве завершился фестиваль индийской культуры, который привлек свыше 825 тыс. горожан и туристов. Летом 2024 года прошли Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Программу посетили более 300 тыс. человек.