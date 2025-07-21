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Киновселенную Marvel ждут новые Тони Старк и Стив Роджерс

Фото: Dave J Hogan/Getty Images

Президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что после выхода фильма «Мстители: Секретные войны» в 2027 году киновселенную ждут новые лица. В последующих картинах знаковые персонажи будут сыграны другими актерами. В частности, поменяются Тони Старк (Железный человек) и Стив Роджерс (Капитан Америка).

На пресс-конференции в Marvel Studios Файги сравнил перезапуск киновселенной с обновлением других популярных франшиз: «Эми Паскаль и Дэвид Хейман сейчас ищут нового Джеймса Бонда. Дэвид Коренсвет в роли Супермена просто великолепен. Это естественный процесс».
Файги обратил внимание, что происходящие изменения — не перезагрузка: «„Перезагрузка“ — пугающее слово. Перезагрузка может означать разное для многих людей. Сброс, единая временная линия — мы скорее думаем в таком направлении».

В готовящемся фильме «Люди Икс» от Джейка Шрейера, режиссера «Громовержцев», зрителей также ждут новые актеры в роли мутантов. Это решение повторяет сюжетный ход в комиксе «Секретные войны», изданном Marvel в 1984–1985 годах. Серия включала в себя сложение нескольких временных линий и смешение героев из разных поколений Marvel.

Файги также подтвердил, что, несмотря на многолетние задержки, работа над фильмом «Блэйд» ведется. Проект был анонсирован в 2019 году, съемки планировались на 2022-й. За время работы фильм потерял двух режиссеров: сначала Бассама Тарика, затем Янна Деманжа. Сейчас у «Блэйда» нет постановщика, но исполнитель главной роли Махершала Али готов приступить к работе.

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