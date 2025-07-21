Киновселенную Marvel ждут новые Тони Старк и Стив Роджерс

Файги также подтвердил, что, несмотря на многолетние задержки, работа над фильмом «Блэйд» ведется. Проект был анонсирован в 2019 году, съемки планировались на 2022-й. За время работы фильм потерял двух режиссеров: сначала Бассама Тарика, затем Янна Деманжа. Сейчас у «Блэйда» нет постановщика, но исполнитель главной роли Махершала Али готов приступить к работе.