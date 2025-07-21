Жвачное растение и Белла Гот: EA выпустила настольную игру по The Sims

EA объединилась с Goliath Games и выпустила настольную игру по культовому симулятору жизни The Sims.
В игре будут представлены классические элементы The Sims, в том числе жвачное растение и Белла Гот. Игровой процесс предполагает посещение различных локаций на игровом поле, а также достижение целей, указанных в картах жизненных целей. Игроки также смогут знакомиться с различными персонажами из The Sims, дружить с ними и завязывать отношения.
Продается настолка за 19,99 доллара (около 1500 рублей). Как и в оригинальной игре, в настолке нужно создавать свой персонаж, встречаться с другими героями и строить свою жизнь. В комплект вошло игровое поле, 33 карточки жизненных целей, 18 карточек домов, 26 карточек с симами, а также трекеры потребностей с подвижными шкалами.
«Оживите любимый и восхитительно непредсказуемый мир The Sims и насладитесь новым взглядом на игровой вечер! Присоединяйтесь к друзьям и семье, а также к памятным персонажам прошлых лет и прокладывайте свой путь.
Будете ли вы создавать хаос и пытаться убежать от Грима или стремиться к карьерному успеху? Что вы будете делать дальше, когда придется начинать все заново? Возможности безграничны: исследуйте знакомые места, общайтесь с культовыми персонажами и воплощайте свои мечты о победе!» — говорится в описании Goliath Games.