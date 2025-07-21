Жвачное растение и Белла Гот: EA выпустила настольную игру по The Sims

Будете ли вы создавать хаос и пытаться убежать от Грима или стремиться к карьерному успеху? Что вы будете делать дальше, когда придется начинать все заново? Возможности безграничны: исследуйте знакомые места, общайтесь с культовыми персонажами и воплощайте свои мечты о победе!» — говорится в описании Goliath Games.