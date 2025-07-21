В России появится ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии

Недавно стало известно, что Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Эксперты будут искать в них скрытые манипуляции, которые подсаживают игроков и заставляют их тратить больше денег. Всего проверка Роскачества затронет минимум десять игр, ее первые результаты будут в сентябре. Ведомство планирует создать обновляемый список проверенных игровых тайтлов.