В России появится ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии

В России появится первый ГОСТ, устанавливающий критерии для веганской косметики и средств бытовой химии. Об этом сообщается на сайте Роскачества.
Документ установит, каким требованиям должен соответствовать продукт, чтобы считаться действительно веганским. «Актуальность разработки такого стандарта связана с растущим спросом на веганскую косметику и бытовую химию. Импортозамещение также играет важную роль в разработке стандарта. Введение единых критериев позволит российским производителям более эффективно конкурировать с зарубежными брендами на рынке веганской продукции», — говорится на сайте ведомства.
Общественное обсуждение проекта ГОСТа продлится до начала сентября. Все заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения. Ожидается, что после доработки стандарт вступит в силу в начале 2026 года.
Недавно стало известно, что Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Эксперты будут искать в них скрытые манипуляции, которые подсаживают игроков и заставляют их тратить больше денег. Всего проверка Роскачества затронет минимум десять игр, ее первые результаты будут в сентябре. Ведомство планирует создать обновляемый список проверенных игровых тайтлов.