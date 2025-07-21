Креативный директор Dior стал художником по костюмам в фильме Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым

Креативный директор Dior и основатель бренда JW Anderson Джонатан Андерсон стал художником по костюмам нового фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» («Artificial»). Об этом дизайнер рассказал в своих соцсетях.
«Очень рад поработать с удивительным Лукой Гуаданьино», — отметил он. Ранее Андерсон уже работал над фильмами режиссера. Он одевал актеров в лентах «Претенденты» и «Квир».
Фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в 2023 году, когда гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности в течение нескольких дней.
Эндрю Гарфилд исполнит роль Сэма Альтмана — главы OpenAI, а Юра Борисов — сооснователя компании Ильи Суцкевера. Съемки стартуют летом и пройдут в Сан-Франциско и Италии.