«Я знала, что это нечто особенное, это было видно по сценарию, по уникальности, но это был относительно небольшой фильм», — сказала Турман. В 24 года она снялась в «Чтиве» в роли Мии Уоллес, жены криминального авторитета Винга Раймса и начинающей актрисы. К моменту дебюта картины в Каннах, где фильм получил Золотую пальмовую ветвь, Турман играла уже 10 лет.