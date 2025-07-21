Актриса Ума Турман изначально не предполагала, что у фильма «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино будет такое переломное значение для нее. Об этом она рассказала в интервью The Times.
«Я знала, что это нечто особенное, это было видно по сценарию, по уникальности, но это был относительно небольшой фильм», — сказала Турман. В 24 года она снялась в «Чтиве» в роли Мии Уоллес, жены криминального авторитета Винга Раймса и начинающей актрисы. К моменту дебюта картины в Каннах, где фильм получил Золотую пальмовую ветвь, Турман играла уже 10 лет.
За роль в фильме Тарантино ее номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». Каре, однотонная одежда и пристрастие к сигаретам ее героини стали культовым образом для той эпохи. Ума не была первой кандидатурой Miramax для участия в проекте — рассматривались также Мишель Пфайффер, Мег Райан, Холли Хантер и Розанна Аркетт.
В начале года стало известно, что Ума Турман примет участие в сериале «Декстер: Воскрешение». Она сыграет персонажа по имени Чарли, главу службы безопасности таинственного миллиардера Леона Пратера.