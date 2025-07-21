В Нью-Йорке прошел конкурс двойников пса Крипто
Кевин Файги подтвердил, что фильм «Блэйд» с Махершалой Али все еще в разработке, но без режиссера
Посты топового инвестора OpenAI вызвали беспокойство за его психическое здоровье
Россияне накупили Лабубу на Wilberries на 1,5 млрд рублей
Дженнифер Лав Хьюитт рассказала о сексизме в голливудской индустрии 2000-х
Умер поэт-песенник Алан Бергман, трехкратный лауреат «Оскара»
В России пиво подорожало почти на 30%. Но россияне стали покупать его чаще
«Облако лавы» окутало Ключевскую сопку
Тейлор Расселл покинула ремейк «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б.Джорданом
Энди Байрон ушел в отставку с поста гендиректора Astronomer
Блум отправляется в волшебную школу в трейлере перезапуска «Клуба Винкс»
​​Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над совместным проектом
Церетели поспорил с Лебедевым о необходимости сноса бывшего кинотеатра «Пушкинский» в Москве
Официальный представитель МИДа Мария Захарова выпустит совместную песню с рэпером Птахой
К берегу Азовского моря приплыли сотни медуз
В московском ресторане «Мария Санта» произошел пожар
В России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле
Кэти Перри зависла в воздухе на концерте из‑за поломки реквизита
Количество покупок в российских магазинах одежды и обуви сократилось в 2025 году на 7%
Посетитель Центра Помпиду съел часть знаменитой банановой инсталляции за миллионы долларов
О прощальном концерте Оззи Осборна сделают фильм
Премьеру «Человека-паука: За пределами Вселенной» перенесли на 25 июня 2027 года
Николь Кидман показала первые кадры с Сандрой Баллок со съемок сиквела «Практической магии»
Axios: в Astronomer отстранили Энди Байрона и Кристин Кабот после инцидента на концерте Coldplay
«Очень странно для всех»: Софи Тернер рассказала, каково было играть любовников с Китом Харингтоном
BTS выпустили первый концертный альбом
Дженнифер Лав Хьюитт призналась, что не разговаривала с Сарой Мишель Геллар почти 30 лет
Кнут из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» продали за 525 тыс. долларов

Ума Турман не думала, что «Криминальное чтиво» станет культовым фильмом, когда снималась в нем

Фото: Miramax

Актриса Ума Турман изначально не предполагала, что у фильма «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино будет такое переломное значение для нее. Об этом она рассказала в интервью The Times.

«Я знала, что это нечто особенное, это было видно по сценарию, по уникальности, но это был относительно небольшой фильм», — сказала Турман. В 24 года она снялась в «Чтиве» в роли Мии Уоллес, жены криминального авторитета Винга Раймса и начинающей актрисы. К моменту дебюта картины в Каннах, где фильм получил Золотую пальмовую ветвь, Турман играла уже 10 лет.

За роль в фильме Тарантино ее номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». Каре, однотонная одежда и пристрастие к сигаретам ее героини стали культовым образом для той эпохи. Ума не была первой кандидатурой Miramax для участия в проекте — рассматривались также Мишель Пфайффер, Мег Райан, Холли Хантер и Розанна Аркетт.

В начале года стало известно, что Ума Турман примет участие в сериале «Декстер: Воскрешение». Она сыграет персонажа по имени Чарли, главу службы безопасности таинственного миллиардера Леона Пратера.

Расскажите друзьям