Кевин Файги подтвердил, что фильм «Блэйд» с Махершалой Али все еще в разработке, но без режиссера

Marvel уже сменила несколько сценаристов и концепций. Первоначально рассматривались исторические версии сюжета, но теперь действие будет происходить в наши дни. «Мы не хотели просто надеть на него кожаный костюм и пустить на охоту. Это должно было быть что‑то особенное. Мы тогда решили: одобрять будем только невероятно крутое. А это пока таким не было», — отметил Файги.