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Кевин Файги подтвердил, что фильм «Блэйд» с Махершалой Али все еще в разработке, но без режиссера

Фото: Apple

Глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что Махершала Али по-прежнему остается в проекте «Блэйд», несмотря на многолетние задержки. Об этом пишет Variety.

По словам Файги, причиной стали проблемы внутри студии, вызванные чрезмерным расширением контента для Disney+. Он признал, что в какой‑то момент «количество победило качество».

«Мы 12 лет строили Сагу бесконечности и говорили: „С нами такого не произойдет“. Но затем появился запрос: делайте больше. И мы подумали: „Ну, у нас ведь еще есть герои“… Пожалуй, здесь мы и оступились».

«Блэйд» был анонсирован в 2019 году, съемки планировались на 2022-й, но проект потерял двух режиссеров — сначала Бассама Тарика, затем Янна Деманжа. Сейчас у «Блэйда» нет постановщика, но Али готов приступить к работе.

Marvel уже сменила несколько сценаристов и концепций. Первоначально рассматривались исторические версии сюжета, но теперь действие будет происходить в наши дни. «Мы не хотели просто надеть на него кожаный костюм и пустить на охоту. Это должно было быть что‑то особенное. Мы тогда решили: одобрять будем только невероятно крутое. А это пока таким не было», — отметил Файги.

Глава студии также признал, что, возможно, зря так рано анонсировал фильм, но подчеркнул, что Marvel всегда стремилась выполнять обещания, несмотря на все неожиданные трудности, включая пандемию, забастовки и внутренние проблемы.

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