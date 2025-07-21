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Бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев погиб в ДТП

Фото: @roulev.vadim

Экс-тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев вместе с супругой погиб в ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщило издание 78.ru.

По информации издания, авария произошла 19 июля вечером. Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка. В какой‑то момент музыкант потерял управление и выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Range Rover. В результате ДТП Рулев и его супруга скончались от полученных травм.

«Не стало нашего друга Вадима Рулева и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — прокомментировала трагедию группа The Hatters.

Рулеву было 35 лет. Он входил в состав The Hatters и покинул коллектив несколько лет назад, после он играл в симфоническом оркестре.

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