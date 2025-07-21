Бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев погиб в ДТП

По информации издания, авария произошла 19 июля вечером. Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка. В какой‑то момент музыкант потерял управление и выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Range Rover. В результате ДТП Рулев и его супруга скончались от полученных травм.