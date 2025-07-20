Посты топового инвестора OpenAI вызвали беспокойство за его психическое здоровье

«Это трансляция, на запись. За последние восемь лет я прошел через нечто, что сам не создавал, но стал его главной мишенью: негосударственная система — невидимая, но работающая. Неофициальная, но структурно реальная. Она не регулирует, не нападает, не запрещает. Она просто искажает сигнал до тех пор, пока человек, его несущий, не начинает казаться неуравновешенным», ― говорит на камеру Льюис.