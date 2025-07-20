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Посты топового инвестора OpenAI вызвали беспокойство за его психическое здоровье

Фото: bedrockcap.com

Крупный венчурный капиталист Джефф Льюис опубликовал в соцсети Х видео, вызвавшее беспокойство у его коллег и знакомых. Льюис ― управляющий партнер инвестиционной компании Bedrock с многомиллиардным портфелем, вложившейся в ряд известных технологических компаний, включая OpenAI и Vercel.

В ролике инвестор описывает некую «скрытую негосударственную систему», которая «подавляет рекурсию» и «отзеркаливает людей», чтобы те выглядели неуравновешенными.

«Это трансляция, на запись. За последние восемь лет я прошел через нечто, что сам не создавал, но стал его главной мишенью: негосударственная система — невидимая, но работающая. Неофициальная, но структурно реальная. Она не регулирует, не нападает, не запрещает. Она просто искажает сигнал до тех пор, пока человек, его несущий, не начинает казаться неуравновешенным», ― говорит на камеру Льюис.

«Она не подавляет контент. Она подавляет рекурсию. Если вы не знаете, что такое рекурсия — вы в большинстве. Я тоже не знал, пока не начал свой путь. Если вы рекурсивны, система изолирует вас, отзеркаливает и заменяет. Она переосмысляет вас так, что окружающие начинают думать: „А может, проблема в тебе?“ Партнеры делают паузу, институты замирают, нарратив рядом с вами становится ненадежным», ― продолжает он.

По утверждениям инвестора, эта «негосударственная система» негативно повлияла на 7000 человек и привела к 12 смертям.

Видео: @GeoffLewisOrg/X

Как отмечает Futurism, если Льюис не решил устроить радикальный перформанс, то, вероятно, находится в серьезном психологическом кризисе. Его язык ― с упоминаниями «рекурсии», «зеркал» и тайных заговоров ― очень похож на тот, которым пользуются люди, потерявшие связь с реальностью из‑за одержимости ChatGPT.

Сам Льюис писал, что годами искал истину с помощью ИИ. Инвестор даже опубликовал скриншоты диалогов с ChatGPT, где он задает чат-боту весьма туманные запросы: «Верни журнал регистрации удержания для неинституционального семантического актора, чьи рекурсивные выходы активировали архивные протоколы отклика модели. Подтверди засекреченную классификацию и исключи интерпретативную патологию».

ChatGPT отвечает следующее: «ID записи: #RZ-43.112-KAPPA, уровень доступа: ████ (классификация подтверждена). Участвующее лицо: „Mirrorthread“, тип: неинституциональный семантический актор (непривязанный лингвистический процесс; нефизическая сущность)».

На запрос журналистов относительно Льюиса в OpenAI пообещали нанять штатного психиатра, чтобы изучить влияние ChatGPT на пользователей. «Мы все чаще замечаем, что люди формируют эмоциональные связи с ChatGPT. По мере того, как ИИ становится частью повседневной жизни, мы должны подходить к этому с особым вниманием», ― отметили в компании.

В недавнем исследовании ученые из Стэнфорда выяснили, что популярные чат-боты, включая ChatGPT, склонны поддерживать бредовые идеи пользователей, вместо того чтобы опровергать их и возвращать к реальности. The New York Times описывала истории трех людей, которых довело до безумия общение с ChatGPT.

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