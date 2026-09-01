Дора, Пол Окенфолд, Attila, Metox, Татьяна Буланова: главные концерты сентября в Москве

ГУДТАЙМС
2 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)
Романтичный хипстер-кор от зарекомендовавшего себя инди-рок коллектива — так еще и на кораблике, посреди воды и под открытым небом.
Metox
3 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)
Дерзкий сторителлинг под стильные олдскульные биты — на ближайшем концерте эксцентричного рэпера.
Джизус
4 сентября, Территория Open Air Club
Что-то среднее между романтикой и истерикой — эмоциональный пост-гранж от андерграунд-идола. Кто-то помнит, что он раньше читал рэп?
Дельфин
4 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)
Рэп Дельфина многогранен: его слишком легко перепутать с рок-музыкой или трип-хопом из-за инструментальных выкрутасов и вычурной лирики.
Minimum Pop Fest
5 сентября, DEX
Ежегодный панк-фестиваль, на котором выступит множество малоизвестных групп. Настоящий андерграунд-праздник для фанатов жанра.
Дора
5 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)
Кьют-рок, кьют-рэп и кьют-поп — за последние годы Дора заметно разнообразила свой репертуар. Идем смотреть на эти метаморфозы вживую!
Samrattama
5 сентября, МСИ «Гараж»
Недооцененный талант из Казахстана: народные мотивы, экспериментальный подход, абстрактная лирика. Когда-то его подметил Скриптонит — не проходите мимо и вы.
Лиза Громова
11 сентября, Оригинал
Самобытный лиричный лоу-фай Лизы — идеальный саундтрек для грядущей московской осени. Убедимся в этом на ее ближайшем выступлении.
Пол Окенфолд
11 сентября, Atmosphere
Занесенный в книгу рекордов Гиннесса первопроходец жанра транс и рейв-движения вновь посетит Россию — со световым шоу и миксом из всевозможных танцевальных жанров.
Pizza
11 сентября, Gipsy
Подпеваем песням «Романс», «Оружие», «Улыбка», «Фары» и другим великим хитам поп-группы на грядущем шоу.
Heronwater & Newlightchild
12 сентября, Basе
Хвастливые рэперы, продвигающие актуальный наэлектризованный звук, выступят на одной сцене.
Attila
12 сентября, VK Stadium
Американская метал-группа возвращается в Россию с привычным миксом из дерганых брейкдаунов, жужжащих риффов и провокационной лирики.
Villian
12 сентября, Графит
Запоминающийся фрешмен из Волгограда готовится забрать 2026 год — на концерте проверим, готов ли он к этому.
Skai Isyourgod
13 сентября, Base
Рэпер-мем из Китая мешает традиционную музыку с мемфис-битами и полу-ироничной лирикой — всё вместе весьма неординарно.
Валерий Сюткин
22 сентября, Petter
Вечно молодой артист исполнит саундтреки стильной Москвы конца девяностых и начала нулевых.
Найк Борзов
24 сентября, Родня
В последние годы музыка легендарного инди-артиста раскрывается по-новому — ему кидает респекты новая школа, в компании которой он кажется своим. Так что танцевать под «Лошадку» и плакать под «Верхом на звезде» снова модно!
Город 312
25 сентября, Свобода
«Останусь», «Вне зоны доступа» и другие поп-рок хиты ненадолго вернут нас в нулевые — примерно во времена фильма «Питер FM».
Татьяна Буланова
25 сентября, Gipsy
Кислотный танцевальный звук из девяностых может прерваться драматичной песней «Не плачь». Поплакать все-таки придется — и дальше снова танцевать.
Bloo
26 сентября, Base
Хитмейкер из Южной Кореи, автор песни «Downtown Baby», отправляется в свой перый сольный тур по России.
CODE 10/80
26 сентября, Castle Concert Hall
Темная лошадка андерграунда, классик эмо-рэпа, опередивший свое время — большой сольный концерт CODE 10/80.
Блев MC (Kunteynir) & Lucky Production
26 сентября, Смена 2.0
Презентация альбома «Бардель» от участника легендарной рэп-группы и его коллеги-продюсера.
Альбина Сексова
26 сентября, 121 — IZI
Эксцентричная артистка исполнит провокационные хиты для всех, кому такая музыка по душе.
Шура
30 сентября, Petter
Не нуждающийся в представлении король эпатажа вновь вдохнет жизнь в столичную клубную культуру, в которой становится всё меньше рейва и зрелища.