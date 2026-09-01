Концертный зал

Дора, Пол Окенфолд, Attila, Metox, Татьяна Буланова: главные концерты сентября в Москве

Афиша Daily
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Фото: Дельфин
Лето закончилось, но надеемся, что ваше желание выходить из дома и посещать мероприятия осталось. Собрали более двадцати концертов (и фестиваль), на которые стоит сходить в столице.

ГУДТАЙМС

2 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал) 

© ГУДТАЙМС

Романтичный хипстер-кор от зарекомендовавшего себя инди-рок коллектива — так еще и на кораблике, посреди воды и под открытым небом.

Гудтаймс
Концерт / 2 сентября
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Metox 

3 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)

© METOX

Дерзкий сторителлинг под стильные олдскульные биты — на ближайшем концерте эксцентричного рэпера. 

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Джизус

4 сентября, Территория Open Air Club

© Джизус

Что-то среднее между романтикой и истерикой — эмоциональный пост-гранж от андерграунд-идола. Кто-то помнит, что он раньше читал рэп?

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Дельфин

4 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)

© Дельфин

Рэп Дельфина многогранен: его слишком легко перепутать с рок-музыкой или трип-хопом из-за инструментальных выкрутасов и вычурной лирики. 

Дельфин
Концерт / 4 сентября
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Minimum Pop Fest 

5 сентября, DEX

© @dex_club

Ежегодный панк-фестиваль, на котором выступит множество малоизвестных групп. Настоящий андерграунд-праздник для фанатов жанра. 

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Дора

5 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)

© Дора

Кьют-рок, кьют-рэп и кьют-поп — за последние годы Дора заметно разнообразила свой репертуар. Идем смотреть на эти метаморфозы вживую! 

Дора
Концерт / 5 сентября
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Samrattama

5 сентября, МСИ «Гараж»

© Samrattama

Недооцененный талант из Казахстана: народные мотивы, экспериментальный подход, абстрактная лирика. Когда-то его подметил Скриптонит — не проходите мимо и вы.

Samrattama
Концерт / 5 сентября
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Лиза Громова

11 сентября, Оригинал

© @elizgrome

Самобытный лиричный лоу-фай Лизы — идеальный саундтрек для грядущей московской осени. Убедимся в этом на ее ближайшем выступлении. 

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Пол Окенфолд

11 сентября, Atmosphere 

© Paul Oakenfold

Занесенный в книгу рекордов Гиннесса первопроходец жанра транс и рейв-движения вновь посетит Россию — со световым шоу и миксом из всевозможных танцевальных жанров.

Пол Окенфолд (Paul Oakenfold)
Концерт / сентябрь
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Pizza 

11 сентября, Gipsy

© Группа PIZZA (Пицца)

Подпеваем песням «Романс», «Оружие», «Улыбка», «Фары» и другим великим хитам поп-группы на грядущем шоу. 

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Heronwater & Newlightchild

12 сентября, Basе

© @h3ronwater

Хвастливые рэперы, продвигающие актуальный наэлектризованный звук, выступят на одной сцене. 

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Attila 

12 сентября, VK Stadium

© @attila_ga

Американская метал-группа возвращается в Россию с привычным миксом из дерганых брейкдаунов, жужжащих риффов и провокационной лирики. 

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Villian 

12 сентября, Графит

© @villiancrazzyy

Запоминающийся фрешмен из Волгограда готовится забрать 2026 год — на концерте проверим, готов ли он к этому. 

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Skai Isyourgod

13 сентября, Base

© @skaiisyourgod

Рэпер-мем из Китая мешает традиционную музыку с мемфис-битами и полу-ироничной лирикой — всё вместе весьма неординарно.

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Валерий Сюткин

22 сентября, Petter

© Валерий Сюткин

Вечно молодой артист исполнит саундтреки стильной Москвы конца девяностых и начала нулевых. 

Валерий Сюткин
Концерт / сентябрь - январь
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Найк Борзов

24 сентября, Родня

© Найк Борзов

В последние годы музыка легендарного инди-артиста раскрывается по-новому — ему кидает респекты новая школа, в компании которой он кажется своим. Так что танцевать под «Лошадку» и плакать под «Верхом на звезде» снова модно!

Найк Борзов
Концерт
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Город 312 

25 сентября, Свобода

© Город 312

«Останусь», «Вне зоны доступа» и другие поп-рок хиты ненадолго вернут нас в нулевые — примерно во времена фильма «Питер FM».

Город 312
Концерт / 25 сентября
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Татьяна Буланова

25 сентября, Gipsy

© Татьяна Буланова

Кислотный танцевальный звук из девяностых может прерваться драматичной песней «Не плачь». Поплакать все-таки придется — и дальше снова танцевать. 

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Bloo

26 сентября, Base

© @badboyloo

Хитмейкер из Южной Кореи, автор песни «Downtown Baby», отправляется в свой перый сольный тур по России. 

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CODE 10/80

26 сентября, Castle Concert Hall

© CODE 10/80

Темная лошадка андерграунда, классик эмо-рэпа, опередивший свое время — большой сольный концерт CODE 10/80. 

Code 10/80. Большой сольный концерт
Концерт / 26 сентября
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Блев MC (Kunteynir) & Lucky Production

26 сентября, Смена 2.0

© @blev_mc

Презентация альбома «Бардель» от участника легендарной рэп-группы и его коллеги-продюсера.

Блев МС (Kunteynir), LuckyProduction
Концерт / сентябрь
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Альбина Сексова

26 сентября, 121 — IZI

© @sexova_

Эксцентричная артистка исполнит провокационные хиты для всех, кому такая музыка по душе.

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Шура

30 сентября, Petter 

© Шура

Не нуждающийся в представлении король эпатажа вновь вдохнет жизнь в столичную клубную культуру, в которой становится всё меньше рейва и зрелища. 

Шура
Концерт / сентябрь - декабрь
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