Phoebe Bridgers «Lost Weekend»
Громкое возвращение Фиби — уже в лице классика современной женской инди-сцены.
Role Model «Chuck Timely&The Hourglass»
Крепкое барное ретрокантри в жанре «парнишка с гитарой возмужал».
Katseye «Wild»
Самая бедовая девичья группа года разваливается на глазах, но успела сделать EP и немного побесить интернет клипом «Hootie Frutti».
Наша Таня «Ненадежный рассказчик EP»
Невеселая дневниковая рефлексия от очень словоохотливой и талантливой смарт-поп-певицы.
Trippie Redd «NDA»
Легенда эмо-рэпа конца десятых выпустил монструозный альбом — как по числу треков (25!), так и по обилию фитов (Young Thug, Lil Wayne, Quavo, Kodak Black, Tory Lanez — и это меньше половины!)
Jungle «Sunshine»
Курортный солнечный неосоул с танцами — фирменная классика британского трио.
Man/Woman/Chainsaw — Cannonball
Сбивчивый и заикающийся, но мелодичный авант-рок для фанатов Black Country, New Road — от английской группы, которую уже записывают в надежды и спасители гитарной музыки.
Chelsea Wolfe «The Dark»
Девятый альбом уважаемой американской инди-певицы, откровенный и мрачный.
Voskresenskii «Зеленый»
Brat-эстетика проникла даже на обложку главного представителя Беларуси в нынешнем русскоязычном рэпе.
Jennie «Fallen Angel EP»
Дженни из Blackpink помогла куплетом песне Tame Impala — Dracula, а теперь сама пробует делать музыку с творческой оглядкой на Кевина Паркера.
Sam Smith «Hazel Eyes»
Большая звезда 2010-х ищет себя в новом времени и звуке — надо признать, за этим наблюдать очень интересно.
Эндшпиль, TumaniYo «Champion Sound»
Бумбэп с ямайским вайбом — формула, которая всегда работает как внутри дуэта Miyagi и Эндшпиля, так и когда они по отдельности.
Weezer «Weezer (Gold Album)»
Короли самоиронии все еще в деле — как и их традиция называть альбомы по цветам (когда цвета закончатся? интрига!).
Erykah Badu, The Alchemist «Before the World Blows»
Мастер-класс по груву и мелодиям от двух легенд соула и хип-хопа.
Jorja Smith «What Are the Odds»
Путаная грустная поп-электроника на третьем альбоме британской соул-певицы.
Бакей «Побег»
«Потерялся», «Проблема» — уже по началу треклиста понятно, что на этом рэп-альбоме талантливый беларус приглашает к очень нелегкому и откровенному разговору.